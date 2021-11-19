Таким образом, Камала Харрис станет первой женщиной и американкой азиатского происхождения, которая будет обладать президентской властью, хотя и временно. В пятницу президент Джо Байден временно передаст президентскую власть вице-президенту Харрис в связи с необходимостью сделать колоноскопию, которая будет проходить под наркозом.

Это не первый случай временной передачи власти, к этому действию прибегал Джордж Буш младший в 2002 и 2007 годах. Согласно информации от Белого дома, Джо Байден использует раздел 3 25-й поправки к Конституции США для передачи власти.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в пятницу Камала Харрис будет работать из своего офиса в Западном крыле во время процедуры Байдена.

Медосмотр, который проходит Джо Байден, проводится накануне его 79-летия, он является самым возрастным президентом США. Также Джен Псаки сообщила, что позже Белый дом опубликует отчет о медосмотре.