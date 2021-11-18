Шаман QAnon приговорен к 41 месяцу тюремного заключения

Джейкоб Ченсли (Jacob Chansley), известный как «Шаман QAnon», прославившийся во время бунта в Капитолии 6 января – он без рубашки, с копьем, раскрашенным лицом и в меховой шапке с рогами вошел в Капитолий вместе с тысячами других людей, помешав совместному заседанию Конгресса подтвердить победу Джо Байдена на президентских выборах – был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения. “Шаман” признал себя виновным в сентябре по одному уголовному пункту обвинения в воспрепятствовании процессуальным действиям Конгресса.

Ченсли на заседании сказал, что он нарушил закон и что он должен взять на себя ответственность, судья Ройс Ламберт в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия, ответил нарушителю порядка, что верит в его раскаяние.

Джейкоб Ченсли был первым обвиняемым в бунте 6 января, уже более 600 человек привлечены к уголовной ответственности в связи с этим событием.

В июле СМИ сообщили, что Ченсли вел переговоры с прокурорами о признании вины после того, как тюремные психологи диагностировали у него психические заболевания, включая преходящую шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу.