Смертность от передозировки наркотиков в США достигла 100 000 человек в год

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), впервые более 100 000 американцев умерли от передозировки наркотиков в течение 12 месяцев. Это число на 28,5% больше числа погибших по сравнению с предыдущим годом.

На синтетические опиоиды пришлось 64 000 смертельных случаев передозировки, что на 49% больше, чем годом ранее. По мнению экспертов, пандемия и рост использования фентанила, являются ключевыми факторами роста числа смертей от передозировки.

Растущее число погибших делает передозировку наркотиков одной из основных причин смертности в США, опережая по количеству погибших в автокатастрофах и при стрельбе огнестрельным оружием.