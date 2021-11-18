Соглашение “Беларусь в обмен на Украину” провалилось

Кто инициировал обострение миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши и кому это выгодно.

Кризис на польско-белорусской границе не ослабевает. Почти каждый день сообщается о новых попытках прорыва мигрантов на территорию ЕС. На днях глава британского МИД Элизабет Трасс заявила о “четкой ответственности” России за возникшую ситуацию и призвала оказывать давление на Минск для прекращения кризиса. При этом эксперты не могут прийти к однозначному мнению о том, является ли Россия или Беларусь настоящим инициатором “гибридной атаки” на ЕС с помощью беженцев с Ближнего Востока. Бесспорно одно: Кремль извлекает безусловную выгоду из ситуации.

Хвост виляет собакой?

На самом деле версия о том, что Лукашенко безропотно выполняет любые команды Москвы, не только предельно упрощает, но несколько искажает ситуацию. В последние полтора года сложилось ощущение, что белорусский диктатор достаточно умело пытается манипулировать Москвой, понимая, что Кремлю не остается ничего другого, как поддержать любую его затею. В то же время Россия явно пытается использовать эти проделки в свою пользу и одновременно усиливать давление на западного соседа, все глубже втягивая его в ловушку “ползучей интеграции”.

Со своей стороны Лукашенко достаточно умело играет на основных кремлевских страхах, пытаясь убедить Путина, что основной целью “организованной Западом цветной революции” является не Беларусь, а Россия, и именно Лукашенко якобы стоит на страже российской безопасности. Этой риторики он придерживается уже более года, не уставая повторять, что “действия Запада – это попытка дотянуться до России”.

Параллельно с этим он до сих пор не теряет надежды возобновить отношения с Западом, пытаясь “продать” себя как антироссийского кандидата из возможных и уверяя, что все остальные кандидаты готовы будут согласиться на “глубокую интеграцию” Беларуси с Россией – утверждения, которые были неоднократно опровергнуты известными оппозиционными белорусскими лидерами.

Вполне возможно, что видя, как шантаж Запада угрозой “окончательно уйти под Россию” больше не срабатывает, Лукашенко решил повысить ставки в своем противостоянии с Евросоюзом. В пользу этой версии говорит и опубликованная на сайте минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований еще в сентябре статья, описывающая тактику Минска как принуждение Запада к переговорам из-за эскалации конфликта.

При этом показательно, что автор этой статьи Арсений Сивицкий ранее стремился оправдать поведение Лукашенко, доказывая, что наиболее одиозные поступки белорусского лидера вызваны “сговором” со стороны России. В августе 2020 года он даже упрекал Москву за отказ от безусловной поддержки Александра Лукашенко, называя ее вмешательством во внутренние дела Беларуси с целью свержения президента. Однако в этом случае даже он считает, что инициатором миграционного кризиса Лукашенко.

Такого же мнения придерживается политтехнолог Виталий Шкляров, который считает, что белорусский диктатор намерен обострить противостояние, чтобы в случае чего иметь возможность запросить военную помощь у России и ОДКБ. По его мнению, в нынешней ситуации “интеграция” Беларуси с Россией в любом случае неизбежна, однако при реализации “военного” сценария Лукашенко “останется для Путина очень важной персоной, фактически незаменимой – ведь легитимность нахождения российских войск на территории РБ будет подтверждаться именно тем, что с этим согласен формальный глава государства”.

С другой стороны, очевидно, что при всех прогнозах о готовности Москвы способствовать изменению режима в Минске, Кремль в который раз полностью принял сторону своего союзника. Кроме логистического участия в доставке мигрантов, российский МИД регулярно делал заявления, которым могли позавидовать даже его белорусские коллеги.

Так, 10 ноября Мария Захарова на своем официальном брифинге снова заявила:

“Мы считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказывать Белоруссии и ее народу всемерную поддержку.”

При этом причиной кризиса Захарова предсказуемо назвала “силовые интервенции Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также последствия провальной операции в Афганистане”.

Несмотря на геополитические риски подобной солидарности, Кремль, похоже, является главным бенефициаром действий Лукашенко. Во-первых, на фоне поведения Беларуси Россия вновь попыталась “продать” себя Западу как надежный посредник, имеющий рычаги влияния на союзника. При этом действия Лукашенко – прекрасная иллюстрация того, чего следует ожидать Европе в случае, если она не прибегнет к такому посредничеству.

Не исключено также, что как цена за “помощь” в разрешении белорусско-польского кризиса Москва могла потребовать от Запада уступок по поддержке Украины или даже снятию санкций. Похожая ситуация уже складывалась четыре года назад, когда Кремль пытался манипулировать Западом, используя свое влияние на Северную Корею, названную тогда известным публицистом Андреем Пионтковским “ядерным оффшором Кремля”. На этом фоне возникает подозрение, что российские советники могли подсказать Лукашенко стратегию использования против Европы живого щита из мигрантов.

Так или иначе, независимо от того, кому в голову пришла “светлая мысль” прибегнуть фактически к государственному террору, видно, что Россия попыталась превратить ситуацию на белорусско-польской границе во второй фронт своей гибридной войны. Это подчеркнул и пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, заявив, что действия Лукашенко направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Добавим от себя, что они, очевидно, были попыткой России выторговать себе право действовать именно так в обмен на помощь в разрешении белорусского кризиса.

Провал спецоперации

К счастью, в этом случае “коллективный Запад” не подвергся ни шантажу Лукашенко, ни услужливым попыткам Москвы дороже продать свое влияние на дружеского диктатора. Более того, Евросоюз серьезно начал обсуждать возможное введение санкций против компании “Аэрофлот” в рамках очередного пакета ограничительных мер против Беларуси. Тем самым Европа однозначно дала понять, что в случае, если Москва продолжит потакать деструктивному поведению Лукашенко, ее ждут не торги и не просьбы о помощи, а общие на двух санкции.

В то же время, Кремль получил еще один четкий сигнал, на этот раз от Соединенных Штатов, который говорит о том, что никакой сдачи интересов Украины в обмен на “белорусское посредничество” не будет. Этим сигналом стало подписание Украиной и США Хартии о стратегическом сотрудничестве. При этом один из разделов документа полностью посвящен безопасности и противодействию российской агрессии. Также в Хартии в очередной раз отмечается, что США никогда не признают аннексии Крыма.

Интересно наблюдать, как на фоне этих событий изменилось поведение российского лидера Владимира Путина. В частности, 13 ноября он публично прокомментировал угрозы Александра Лукашенко перекрыть российский газовый транзит в Европу, заявив, что такой шаг может нанести ущерб отношениям между Минском и его ключевым союзником Москвой. Риторика российской пропаганды, которая ранее полностью поддерживала Лукашенко, также начала меняться. Словом, можно заключить, что попытка Кремля использовать Лукашенко в соглашении “влияние на Минск в обмен на Украину” с треском провалилась, а Россия вновь вызвала гнев мирового сообщества, вступившись за “токсичного” диктатора.

Автор: Ксения Кириллова, Parlament