Борьба за избирательные права

Около двух недель назад ожидалось принятие Сенатом решения по Закону о продвижении избирательных прав Джона Л. Льюиса (John L. Lewis Voting Rights Advancement Act), который включает Закон об избирательных правах коренных американцев. Эксперты и защитники избирательного права – Уэйд Хендерсон, временный президент Конференции лидеров по гражданским правам и правам человека и Образовательного фонда Конференции лидеров (Wade Henderson serves as the Interim President of The Leadership Conference on Civil and Human Rights and The Leadership Conference Education Fund), Джон С. Янг – президент и исполнительный директор организации «Американцы азиатского происхождения, продвигающей правосудие», AAJC.

Соучредитель Азиатско-Тихоокеанского Американского центра правовой защиты (John C. Yang is the president and executive director of Asian Americans Advancing Justice, AAJC. Co-founder of the Asian Pacific American Legal Resource Center), Жаклин Де Леон – член группы Isleta Pueblo (Jacqueline De León is an enrolled member of the Isleta Pueblo) и Шон Моралес-Дойл – исполняющий обязанности директора Программы демократии (Sean Morales-Doyle serves as the Acting Director in the Democracy Program) – проинформировали журналистов и поделились мнениями о следующих шагах в борьбе за защиту избирательных прав, несмотря на то, что более 20 штатов приняли законы, ограничивающие доступ избирателей.

Уэйд Хендерсон подчеркнул, что вот уже как более 8 лет некоторые части Закона об избирательных правах 1965 года были отменены двумя решениями Верховного суда США по делам Шелби Каунти против Холдера и Брнович против Демократической партии. Закон Джона Льюиса о продвижении избирательных прав должен восстановить и укрепить некоторые части закона от 1965 года. Однако, пока особых продвижений нет, и, как говорит Уэйд Хендерсон, это угроза для демократии, т.к. подрываются основы Конституции, когда каждый голос должен быть учтен.

Как пояснил Уэйд Хендерсон, Закон об избирательных правах 1965 года гарантировал избирательное право каждому избирателю, но решения Верховного суда поставили этнические сообщества, сообщества чернокожих американцев в очень уязвимое положение, которое исправлялось Законом Джона Льюиса о продвижении избирательных прав, устанавливающим новые критерии для определения того, какие штаты и политические подразделения должны получить предварительное разрешение, прежде чем изменения в практике голосования могут вступить в силу (Предварительное разрешение – это процесс получения федерального предварительного одобрения перед внесением изменений в законодательство, которые могут повлиять на право голоса). Кроме того, законопроект расширяет доступ к голосованию на племенных землях.. Но сейчас этот закон находится в такой ситуации, что республиканцы не считают его необходимым.

Шон Моралес-Дойл согласился с Уэйдом Хендерсоном, что сейчас критический момент для демократии. Среди примеров угроз для демократии он назвал события 6 января 2021 года, которые были мотивированы ложными заявлениями о якобы украденных выборах. Другой пример атаки на демократию – за текущий год приняты 33 закона в 19 штатах, в том числе в Джорджии, Техасе, Флориде, Айове, ограничивающие право избирателей, делающие сам процесс голосования более сложным.

По его словам, федеральные суды зачастую недружелюбны к цветным сообществам и поэтому очень неохотно пересматривают решения. Он убежден, борьба за избирательные права будет продолжаться еще долго. В этой борьбе важно, чтобы сами люди сами не были пассивными, чтобы они видела для себя в этом приоритет.

Жаклин Де Леон отметила, что существует ряд трудностей для голосования коренных американцев, начиная от удаленных мест проживания, плохих дорог до отсутствия рассылок для подтверждения регистрации избирателя. Очень часто жители пограничных город сталкиваются с расизмом и дискриминацией. Она подчеркнула, что закон, защищающий избирательное право почему-то считают демократическим, хотя он беспартийный. Закон о защите избирательного права нужен, убеждена Жаклин Де Леон, чтобы бороться с дискриминацией, с расизмом.

Джон С. Янг заявил, что сообщество азиатских американцев одно из наиболее быстрорастущих, согласно Census 2020, сейчас это 7% от всех избирателей, при этом, примерно 2/3 – это иммигранты первого поколения. Он высказал мнение по поводу одного из предложений ввести ID избирателя, чтобы азиатские имена выглядели более по-европейски. Он согласился, что есть проблема с написанием имен, но такое предложение – недопустимая дискриминация американских азиатов.

Также, как заявил Джон С. Янг, большая часть азиатского сообщества голосовала по почте, примерно 1/3, поэтому этот инструмент голосования очень важен, хотя его критикуют за якобы неблагонадежность. Поэтому он убежден, что Закон о продвижении избирательных прав Джона Л. Льюиса чрезвычайно важен и необходим в Америке.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com