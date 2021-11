Ученый, педиатр, школьная медсестра о вакцинации детей 5-11 лет

На прошлой неделе директор CDC Рошель П. Валенски одобрила рекомендацию Консультативного комитета CDC по практике иммунизации (ACIP) о вакцинации детей от 5 до 11 лет от COVID-19. По мнению экспертов в области здравоохранения, вакцинация 28 миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет может помочь США достигнуть 75%-ной иммунизации. Что видят те, кто находится на передовой, через неделю после рекомендации CDC, и какое влияние эти прививки могут оказать на пандемию?

Своим мнением не еженедельном брифинге EMS поделились Моника Ганди, доктор медицины, магистр здравоохранения, профессор медицины и младший руководитель отдела ВИЧ, инфекционных заболеваний и глобальной медицины в больнице общего профиля UCSF/SF (Monica Gandhi MD, MPH is Professor of Medicine and Associate Division Chief of the Division of HIV, Infectious Diseases, and Global Medicine at UCSF/SF General Hospital), доктор Дженнифер Миллер – педиатр в отделении педиатрии Ист-Бэй (Dr. Jennifer Miller is a Pediatrician at East Bay Pediatrics), Мария Мераз – основатель-директор Академии взаимодействия с родителями в Лос-Анджелесе (Maria Meraz is the Founder-Director of the Parent Engagement) и школьная медсестра Мэдисон Сандовал (Madison Sandoval is a school nurse).

Доктор Ганди рассказала об исследования вакцины для детей: в исследовании приняло участие 2 468 детей, 1100 получили плацебо, 1100 получили вакцину. Испытание показало, что реакция организма показала сильный иммунный ответ через месяц после второй дозы. Также вакцина COVID-19 хорошо переносилась, а побочные эффекты в целом были сопоставимы с теми, которые наблюдались у участников в возрасте от 16 до 25 лет.

Доктор Ганди, являясь матерью, утверждает, что вакцинация детей необходима, потому что дети остаются незащищенными, а вирус для них обладает такой же заразностью, что и для взрослых. Кроме того, по мере распространения варианта Дельта увеличилось количество госпитализаций детей, а также смертей, связанным с COVID-19. Также, по словам доктора Ганди, вакцинация уменьшает вероятность передачи вируса другим людям.

Детская доза вакцинации значительно уменьшена по нескольким причинам. Одна из них – детский иммунитет активнее реагирует на вакцину и ему достаточно более маленькой базы, также уменьшенная доза помогает избежать риск возникновения миокардита. Также интервал между дозами для детей увеличен до 6-8 недель.

Педиатр Дженнифер Миллер отметила, что после 20 сентября, как вакцина получила рекомендацию CDC, к ней стали обращаться родители, которых условно можно разделить на 2 группы: те, кто очень хотел вакцинировать детей. Как сказала доктор, это частично связано с тем, что родители верят, что так они смогут быстрее вернуться к своей “нормальной” жизни. И вторая группа – те, кто недоверчив к вакцине. Сомнение и недоверие – общая черта для этнических сообществ и сообществ меньшинств, отметила доктор Миллер.

Особенно доктор отметила, что пандемия привела к росту различных психологических расстройств – у детей участились тревожность, депрессии, суицидальные мысли, т.к. дети были лишены их привычной жизни и общения. Поэтому она считает, что те родители, которые не торопится с вакцинацией, могут столкнуться с затянувшимися психологическими проблемами у детей, потому что дети не могут вернуться в школу из-за отсутствия прививки.

Также увеличивается неравенство в образовании, считает доктор, потому что дети, которые не могут вернуться в школу, не смогут быть такими же конкурентоспособными, как их ровесники, посещающие школу.

Доктор Дженнифер Миллер напомнила, что вирус не исчезнет независимо от вакцины или ее отсутствия, но вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни и не попасть в больницу. Среди побочных явлений вакцинации она назвала боль в месте укола, иногда припухлость; усталость на следующий день, иногда может ломить все тело, т.е. те же, что наблюдаются и у взрослых. Чаще эти явления возникают после второй дозы вакцины.

Доктор Дженнифер Миллер призвала позаботиться о себе и о детях, учитывая приближающиеся праздники. Она поделилась своим личным опытом – ее двенадцатилетний ребенок полностью привит. Она убеждена, что вакцина безопасна и играет ключевую роль в становлении вируса.

Мария Мераз отметила, что среди родителей возросло сомнение, когда вакцина была одобрена для детей. Особенно рост недоверия наблюдался среди малообеспеченных семей, у которых дома нет интернета, нет даже телевидения. Самая распространенная позиция родителей “мы подождем”, даже у тех, кто работает на передовой или у кого родственники умерли от COVID.

Также, по словам Марии Мераз, причины, по которым родители не вакцинируют детей – занятость на работе, что мешает пойти в клинику; языковой барьер, отсутствие транспорта, убеждение, что в аптеках прививки платны (от COVID во всех аптеках прививки бесплатные) и др.

Школьная медсестра Мэдисон Сандовал поделилась своим видением ситуации – она согласилась с увеличившимся волнением со стороны родителей, многие спрашивают и миокардите, о котором везде пишут. Сами дети настроены более благожелательно к вакцине, т.к. они считают, что она им ощущение безопасности и возвращает их к их “нормальности”. В то же время, появился буллинг на почве вакцинации или ее отсутствия.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com