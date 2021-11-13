В Сакраменто продается “кремлевский” дворец за $10 млн

Русскоязычные иммигранты продают самую дорогую недвижимость в регионе Сакраменто. Дворец с кремлевской башней, золотым унитазом, павлинами в районе Сакраменто была ранее выставлен на продажу за $28 млн.

“Славянский Сакраменто” уже писал о роскошной недвижимости религиозных лидеров вроде Славика Радчука, бизнес-деятельности семьи Фейцер, масштабных преступных схемах семьи Кузменко и Петра Бондарука в регионе в Сакраменто, в настоящий момент наше внимание приковано к суперроскошному особняку, выставленному на продажу за $28 млн.

Этот “Дом у Лебединого озера” (Swan Lake House) с 6 спальнями, 14 ванными комнатами и джакузи находится недалеко от Сакраменто, в районе озера Фолсом.

Замок расположился на 4 акрах земли, а его площадь составляет 16 000 квадратных футов (1500 кв. метров). Он украшен мраморными элементами, сводчатыми потолками, балконами, беседками, а также оснащен системой «Умный дом».

На территории около дома можно увидеть кремлевскую башню, а внутри дворца – обнаружить золотой унитаз.

Недвижимость сначала продавалась за $28 млн, однако потом ее цена была снижена до $10 млн. Это поместье является самым дорогостоящим в своем роде на рынке Большого Сакраменто.

«Это здание имеет выдающуюся историю в районе Сакраменто и олицетворяет роль города как технологического центра будущего благодаря своему расположению между Сан-Франциско и Сиэтлом, – сказала риэлтор Тришиа Росси. Он идеально подходит для всех, кто ценит современные удобства, возможность персонализировать свое жилое и рабочее пространство, а также элегантную жизнь».

Поместье было первоначально построено Гэри Чино, владельцем сети 98 Cent Clearance Center, как единственное в своем роде место для рыбалки.

Нынешний владелец-застройщик продолжил улучшать собственность, сделав ряд индивидуальных дополнений, включая бассейн, фитнес-центр, шведскую сауну, турецкий хаммам, фруктовый сад (вишня, персики, сливы, абрикосы, яблоки, груши и крыжовник), цитрусовую рощу (лимон, мандарины и апельсины) и благоустройство территории с помощью магнолий, пальм, ив, берез и сосен.В начале 2010-х над поместьем работал австрийский архитектор Гиллсбург Эндрю, он находил мастеров, получивших классическое образование, которые воплотили его видение величественного дома с коваными железными воротами, парадными лестницами, готическими арками, куполами, сводами, внутренними дворами и величественными каминами. Большая часть строительства зданий была завершена в 2020 году, а специальная отделка еще продолжается.

Кроме того, есть гараж на десять машин и хранилище от Банка Америки. Также к собственности относятся 14 павлинов, утки-мандаринки, петух, куры и 8 лебедей.

Территория дома сдавалась для проведения свадеб, торжественных мероприятий, съемок клипов.

В настоящее время между владельцами элитной недвижимости ведется судебная тяжба в суде округа. Согласно гражданскому иску, попавшему в редакцию “Славянского Сакраменто”, владельцами являются бизнесмены Андрей Абрамов и Андрей Ракин, которые занимались поставками паркета для компании Expo Floors, LLC. Абрамов утверждает, что Ракин обманул его, присвоив часть недвижимости. В суде Ракин соглашается с некоторыми утверждениями, в то же время опровергая другие.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com