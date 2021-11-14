Мужчина обезглавил мать, потому что “Святой Дух сказал ему, что она – дьявол”

34-летний Лайонел Дж. Гор (Lionel J. Gore) обвиняется в убийстве своей приемной матери Дайан Гор (Diane Gore), произошедшим 5 ноября в доме в Нью-Матаморасе, штат Огайо. Сам Лайонел утверждает, что Святой Дух сказал ему, что женщина была дьяволом.

После совершения преступления, мужчина поджег дома и убежал, он врезался в два автомобиля помощников шерифов прежде, чем был взят под задержан и доставлен в больницу округа Ветцель.

В полицейских отчетах указано, что 6-летний племянник Лайонела был свидетелем того, как мужчина отрезал голову Дайан. Мальчик заявил, что Лайонел начал с ножа меньшего размера, затем достал более крупный. Офис шерифа потребовал выдачи ордера на имя Лайонела Гору по обвинению в убийстве.