Россиянин осужден судом присяжных за мошенничество с визой

После двухдневного суда присяжных в Портленде, штат Мэн гражданин Росиии был осужден за сговор с целью совершения мошенничества с визой, ложных заявлений в федеральные правоохранительные органы и мошенничества с визой, сообщает Департамент Юстиции.

Согласно судебным документам, 33-летний Александр Горматов, гражданин России, въехал в США по студенческой/рабочей визе в 2009 году, а позже успешно сменил свой статус на статус академической студенческой визы, поступив в Общественный колледж Южного Мэна в 2010 году. В 2011 году он познакомился с 17-летней гражданкой США через объявление о трудоустройстве на Craigslist.

Несколько месяцев спустя, когда девушке исполнилось 18 лет, Горматов заплатил ей, чтобы она вышла за него замуж и чтобы получить постоянный иммиграционный статус. Затем он бросил колледж. К ноябрю 2012 года, когда ему не удалось повторно поступить в колледж, его пребывание в США стало незаконным.

В январе 2013 года фиктивная пара сделала несколько ложных заявлений в иммиграционных документах, которые Горматов подал для изменения своего иммиграционного статуса. В итоге, по результатам собеседований Горматов получил условно законный статус постоянного жителя США.

В январе 2014 года американская жена Горматова родила ребенка, которого она зачала от своего настоящего бойфренда, проживающего вместе, но имя Горматова было внесено в свидетельство о рождении. В январе 2017 года, узнав, что он находится под следствием, Горматов уехал из США в Россию и но отсутствовал в течение года. В мае 2019 года, возвращаясь в США, он ложно представил отцовство ребенка своей фиктивной жены в форме, поданной в Латвии.

Во время суда фиктивная жена показала, что Горматов сказал ей «просто доверять ему», потому что такие фиктивные браки случаются постоянно и «никому нет дела до них».

Горматову грозит до пяти лет тюрьмы по обвинению в сговоре и ложных показаниях и до 10 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве с визой. Ему также грозит штраф в размере до 250 000 долларов по одному пункту обвинения и срок до трех лет под надзором.