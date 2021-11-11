Исследование: жизнь в Калифорнии становится дороже

Издание CalMatters опубликовала исследование, которое показывает, что “Повседневная жизнь становится дороже в Калифорнии, где и без того выше процент жителей, живущих в бедности, чем в любом другом штате страны, если принять во внимание стоимость жизни”.

По мнению CalMatters, удорожание связано с ростом инфляции, который привел к росту цен на потребительские товары: по всей стране цены в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года – согласно федеральным данным, опубликованным в среду.

Цены на топливо увеличились на 49,6%, что делает Калифорнию самым дорогим штатом. Калифорнийцы платят больше за продукты питания, электричество и другие товары и услуги. Согласно данным CalMatters, в районе Залива, электричество в доме стоит на 9% больше, чем в прошлом году, а цены на мясо, птицу, рыбу и яйца подскочили на 14%.

Экономисты говорят, что рост цен частично связан с продолжающимся отставанием в цепочке поставок. Калифорнийское DMV объявило в среду, что удвоит прием тестов на коммерческие права, чтобы способствовать решению проблемы нехватки водителей, перевозящих товары из портов.

Недавно стало известно о том, что цена на бензин в Калифорнии достигла $7,59 долларов за галлон, а мини-дом в Санта-Крузе продан за 1 миллион долларов. Как сообщал “Славянский Сакраменто” в августе этого года, один из сгоревших домов в регионе залива Сан-Франциско был продан за 1 млн долларов, в буквально на днях дом в Беркли продан на $1,4 млн больше запрашиваемой цены.