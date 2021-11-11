Спецслужбы ожидают “повышенную угрозу” в период праздников и массовых религиозных собраний

Департамент внутренней безопасности (Department of Homeland Security) предупредил в среду, что с приближением сезона отпусков Америка сталкивается со «средой повышенной угрозы» со стороны местных экстремистов и людей, вдохновленных иностранными террористическими группировками.

В своем последнем информационном бюллетене по национальному терроризму DHS предупреждает, что массовые собрания в связи с приближающимися религиозными праздниками могут стать потенциальными мишенями, в том числе со стороны людей и организаций, стремящихся использовать негодование по поводу ограничений, введенных в связи с COVID-19, а также из-за информации, распространяемой онлайн-пропагандой и теориями заговора и др. DHS предупредило, что экстремисты будут представлять «значительную угрозу» как минимум в 2022 году.

Помощник директора контртеррористического отдела ФБР Тимоти Ланган на прошлой неделе заявил перед комитетом по разведке Палаты представителей, что угроза внутреннего терроризма «значительно возросла» за последние 18 месяцев, и в настоящее время агентство проводит около 2700 расследований в отношении воинствующих внутренних экстремистов.