Калифорнийское агентство здравоохранения: вакцина против COVID-19 безопасна для детей

На специальном брифинге EMS доктор Марк Гали, секретарь Калифорнийского агентства по здравоохранению и социальным услугам (Dr. Mark Ghaly, Secretary of the California Health and Human Services Agency), ответил на вопросы СМИ, связанные с внедрением, эффективностью и безопасностью вакцин против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Этот брифинг организован кампаниями по информированию общественности «Vaccinate All 5» и «Stop the Spread COVID-19».

Доктор Марк Гали, педиатр, отец 4 детей, отметил, что 3 его детей, которые могут пройти вакцинацию по возрастному критерию, уже вакцинированы. Он объяснил, что крупнейшие национальные исследования показали, что вакцина против COVID-19 безопасна для детей 5-11 лет, поэтому она и получила одобрение FDA. Детская доза будет составлять 1/3 от взрослой. Дети в возрасте 5-11 лет составляют 9% всего населения Калифорнии, поэтому их вакцинация важна для того, чтобы остановить пандемию, подчеркнул доктор.

В Калифорнии более 30 детей умерло от COVID-19, поэтому вакцинация чрезвычайна важна, особенно, если она помогает предотвратить смерти, убежден доктор Гали.

Параллельно с вакцинацией от COVID можно сделать сезонную прививку от гриппа, даже наоборот – обе прививки нужно сделать и многие врачи рекомендуют делать обе. По словам доктора Гали, у вакцины против COVID может быть побочный эффект как, например, легкие признаки простуды, боль в руке. Такие же симптомы могут быть и у вакцины от гриппа, но их не стоит пугаться, объяснил доктор. Он рекомендовал поговорить с семейным врачом и педиатром, т.е. специалистом, которому вы доверяете, чтобы принять правильное решение.

Отвечая на вопрос о том, как убедить сообщества верующих людей, считающих вакцины небезопасными, в их безопасности, доктор Гали пояснил, что важно понимать, как верующие люди относятся к вакцинам в целом. То есть они не доверяют только вакцине от коронавируса или всем вакцинам как таковым. Другой довод для таких людей – последствия перенесения заболевания, которые несут гораздо больше опасности, чем вакцина.

Говоря о побочных свойствах вакцины, доктор Гали сказал, что были зафиксированы несколько случаев серьезных последствий, которые опубликованы, изучены и были благополучно решены; но абсолютное большинство привитых детей не испытало никаких неприятных явлений из-за вакцины.

Также, на данный момент пока неизвестно, нужно ли будет делать детям бустеры, это будет зависеть от эволюции вируса.

Сомневающихся родителей доктор Гали призвал сравнивать последствия от вакцины и последствия после перенесения заболевания COVID-19, чтобы делать выводы. По его словам, у тех детей, которые переболели, зачастую наблюдаются долгосрочные осложнения с сердечно-сосудистой системой, нервной системой, эндокринной системой и т.п., восстановление занимает месяцы, если не годы.

Особо доктор подчеркнул, что проведенные исследования не выявили связи между вакциной и бесплодием ни у мужчин, ни у женщин, ни у подростков. Эту информацию подтверждает Американская ассоциация акушеров и гинекологов.

Доктор Марк Гали убежден, какие бы теории не циркулировали, на настоящий момент вакцина от COVID-19 является самой безопасной и действенной из современных вакцин.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com