Пастор церкви Теннесси остановил преступника с пистолетом, повалил его на землю

На видео, полученном FOX 17 News, видно, как мужчина подходит к алтарю и кладет книгу на подиум, а затем начинает размахивать пистолетом над толпой в пятидесятнической церкви Nashville Light Mission Pentecostal Church в Нэшвилле, Теннесси.

Photo: FOX 17 News

Когда мужчина стал подходить к скамьям, пастор церкви действовал решительно – он набросился на мужчину и повалил на землю, четверо других прихожан помогали задержать преступника, пока не приехала полиция.

Офицеры полиции опознали преступника как 26-летнего Дезире Баганда. Они говорят, что когда Баганда утверждал, что он является Иисусом Христом, и что он пришел покарать посетителей церкви.

По сообщению полиции, сообщений о стрельбе и о пострадавших не поступало.