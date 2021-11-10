Для семьи губернатора Калифорнии Хэллоуин важнее Рождества

Во вторник на экономическом саммите в Монтерее губернатор Калифорнии сообщил, что отменил поездку на международную климатическую конференцию, которая проходит в Глазго, Шотландия, чтобы провести время с детьми. Гэвин Ньюсом должен был находиться в Шотландии с 1 по 3 ноября. На Конференции Организации Объединенных Наций по климату ему предоставлялась глобальная площадка для демонстрации работы штата по борьбе с изменением климата.

“Я подписался на поездку в Европу, и я был готов поехать, и я поужинал – многие из вас знают такие ужины с семьей – и дети буквально, они вроде как вмешались и сказали, что не могут поверить, что я собираюсь пропустить Хэллоуин,” – сказал Ньюсом.

Как сообщил Ньюсом, Хэллоуин для его семьи важнее Рождества.

Ньюсом сказал, что вместо поездки он со своей семьей оделись как клан пиратов и ходили на trick-or-treats, также он посетил футбольные соревнования своих детей, проходившие в выходные на Хэллоуин. На прошлой неделе он брал детей с собой на работу в Капитолий штата.

Гэвин Ньюсом не появляется на публичных мероприятиях почти с 27 октября , он сообщил, что что на прошлой неделе ‘“глубоко погрузился” в проблемы. “Вероятно, это самая продуктивная неделя, которую я провел с тех пор, как я был губернатором,” – заявил он.