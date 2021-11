Как потребительское мошенничество влияет на меньшинства

Отчет Федеральной торговой комиссии: как потребительское мошенничество влияет на цветные сообщества.

Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) недавно опубликовала отчет под названием «Обслуживание цветных сообществ», которые демонстрирует различия в том, как мошенничество и другие проблемы потребителей влияют на цветные сообщества. На еженедельном брифинга EMS спикеры из Федеральной торговой комиссии – Моника Вака, заместитель директора по вопросам реагирования на запросы потребителей и операций Бюро защиты потребителей (Monica Vaca, Associate Director for the Division of Consumer Response and Operations in the Federal Trade Commission’s Bureau of Consumer Protection) и Росарио Мендес, поверенный по вопросам потребительского и бизнес-образования (Rosario Mendez, Attorney for the Division of Consumer and Business Education in the Federal Trade Commission) подчеркнули, что большинство латиноамериканских и чернокожих сообществ сообщают о выросшем количестве проблем с покупкой автомобилей, банками и кредиторами, кредитными проблемами и взысканием долгов, чем белые сообщества.

Спикеры также рассказали о делах, возбужденных Федеральной торговой комиссией за последние пять лет, когда незаконное поведение было направлено либо на цветные сообщества, либо несоразмерно их задело.

Моника Вака обратила внимание, что Федеральная торговая комиссия по своей сути – это правоохранительная структура и рассказала о 3 случаях, когда случаи мошенничества в сфере потребления нанесли существенный удар по сообществам латиноамериканцев и черных американцев. По словам Моники, она решила остановиться именно на этих случаях, т.к. многие не связывают их с потреблением или защитой прав потребителей, но тем не менее они напрямую относятся к потребителям.

Первый случай касался компании Bronx Honda, дело и дискриминации при продаже машин. Согласно отчету FTC, генеральный менеджер сказал сотрудникам сообщать более высокие пошлины и наценки чернокожим и латиноамериканским потребителям и клиентам. Также Bronx Honda меняла цены в процессе покупки и не сообщала об этом покупателям, что приводило к увеличению стоимости покупки вдвое, и навязывала сборы, которые были совершенно не обязательны. В результате этого дела FTC смогла получить 1,5 миллиона долларов от компании в качестве компенсации для пострадавших покупателей.

Второй случай связан с Amazon: в своей рекламе по трудоустройству компания заявляла, что водители получают $18-25/час + 100% чаевых от клиентов, но за период с 2016 по 2018 годы оказалось, что клиенты думали, что они оставляют на чай водителям, но по факту их забирал Amazon и несмотря на многочисленные жалобы, компания никак не реагировала, пока не получила уведомление от FTC, что агентство проводит свое расследование в отношении Amazon. В результате расследования FTC заставила Amazon выплатить водителям недополученные чаевые в размере 61 миллиона долларов.

Третий случай связан с компанией Blessings in No Time (BINT), которая ложно обещала людям, которые присоединятся к программе, получить доход от инвестиций до 800%. Минимальная сумма вложения составляет 1400 долларов, а некоторые жертвы заплатили до 62 700 долларов. Приглашения присоединиться часто приходили через Instagram, Facebook. В Настоящее время FTC и штат Арканзас судят компанию за создание пирамиды, которой удалось собрать десятки миллионов долларов и от действия которой особенно сильно пострадали афроамериканцы. Как говорит Моника, это была настоящая пирамида и большинство людей потеряли свои деньги.

Росарио Мендес поделилась результатами отчета, согласно которому чернокожие американцы чаще всего оказываются под особым вниманием кредитных бюро, к ним чаще негативное отношение у торговцев машин и т.п. Также отчет показывает, что кредитными картами, как более защищенными способами оплаты, пользуются чаще всего белые американцы. Кроме того, это группы гораздо реже, чем белые, сообщают о случаях мошенничества, они более склонны попасться на удочку звонков от якобы представителей власти, например IRS, или крупных компаний, например, Apple и т.п.

В добавлении, чернокожие студенты также сталкиваются с трудностями при списании студенческих долгов.

Согласно чету, азиатские сообщества и коренные американцы чаще всего страдают от мошенничества, связанного с распространением фиктивных лекарств (например, распространением лекарств от COVID), сталкиваются с проблемами с покупками машин (запрашиваются данные, которые совершенно мне требуются для сделки).

FTC получает информацию о мошенничестве, о нарушении прав потребителей на основании заявок от самых пострадавших на сайте FTC, которые можно подать в том числе анонимно.

По словам Моники Вака, жертвами мошенников чаще всего оказываются сообщества с низким доходом, они чаще доверяют сомнительным звонкам, особенности звучат угрозы депортации или ареста. Скамерские звонки в основном поступают из Индии, Филиппин и Канады. Но мошенники одинаково часто встречаются внутри самих сообществ, утверждает Моника Вака.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com