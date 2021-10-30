Экстрадированный из Казахстана американец признался в производстве детской порнографии

50-летний Трент Дрексел Ховард (Trent Drexel Howard) из Уэст Ричленда, штат Вашингтон, признал себя виновным в соответствии с соглашением о признании вины по одному пункту обвинения в попытке производстве детской порнографии.

Согласно соглашению о признании вины, в сентябре 2021 года Ховард приговорен к 23 годам тюремного заключения. Окружной судья решит, принимать ли соглашение о признании вины, во время слушания приговора, назначенного на 6 января 2022 года.

Согласно судебным документам, начиная с марта 2008 г. или примерно до апреля 2016 г. Ховард сознательно пытался использовать четырнадцать разных детей для участия в откровенно сексуальном поведении с целью создания визуальных изображений. В течение многих лет Ховард использовал камеры, спрятанные в ванных комнатах и ​​спальнях своей резиденции в Восточном округе Вашингтона, чтобы снимать видео несовершеннолетних жертв обнаженными и полуобнаженными.

Федеральные агенты изъяли более 100 электронных устройств. Однако расследование началось, когда Ховард распространил более 168 файлов с подозрением на детскую порнографию. Согласно судебным документам, Ховард работал в Казахстане, когда федеральные агенты проводили обыск в его резиденции в Ричленде, штат Вашингтон. Узнав о расследовании, Ховард остался в Казахстане, но был арестован казахстанскими властями 12 сентября 2019 года. Казахстанский судья постановил задержать Ховарда в ожидании запроса об экстрадиции из США.