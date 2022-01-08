В Калифорнии проходят митинги против войны в Казахстане

В Казахстан перебрасывают военных, участвовавших в агрессии против Украины, передает Русская служба «Голоса Америки». В Сакраменто и Сан-Франциско проходят митинги против войны в Казахтане.

Россия перебросила в Казахстан подразделения, которые участвовали в агрессии против Украины. Об этом 6 января сообщает международное журналистское расследовательское сообщество InformNapalm.

«6 января российские военно-транспортные самолеты перебросили в Казахстан военнослужащих десантных спецподразделений ВС РФ, которые участвовали в операции захвата Крыма и агрессии против Украины. Ожидается, что на начальном этапе переброски в Казахстан прибудут около 200 кадровых российских военнослужащих, кроме этого в страну перебрасывают и другие гибридные силы Российской Федерации», – отмечается в исследовании.

По предварительным данным, которые распространил портал Avia.pro, говорится в докладе журналистов-расследователей, военнослужащие Вооруженных сил России могут быть задействованы для зачистки в наиболее мятежных городах Казахстана. А после этого их направят на стратегически важные для Российской Федерации объекты – полигон по испытанию средств ПРО, космодром Байконур.

Исследователи отмечают, что основу «миротворческих сил», направленных в Казахстан, составляют подразделения российских войск.

Как сообщают международные медиа, с начала нового 2022-о года ряд крупных городов Казахстана, в том числе, бывшую столицу Алматы охватили протесты, вызванные ростом цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо, а также на некоторые социально значимые продовольственные товары. Вооруженные столкновения с полицией, нападения на здания госучреждений продолжаются, хотя сегодня власти заявили о восстановлении правопорядка.

Начальник независимого координационного штаба на Площади Республики в Алматы Жасарал Куанишалин сообщил местному изданию Orda.kz, что в течение дня 5 января в городе погибли не менее 30 человек со стороны протестующих. По словам Куанышалина, в городе ведется стрельба боевыми патронами. В качестве доказательства он показал журналистам гильзы.

«Укринформ» цитирует МВД Казахстана о том, что в ходе столкновений с протестующими погибли 18 силовиков и еще 748 получили ранения. Кроме того, по данным МВД, задержаны 2298 человек.

На фоне протестов 5 января власти Казахстана ввели режим Чрезвычайного положения по всей территории республики, президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, и возложил вину за беспорядки «на террористов, прошедших подготовку за границей».

Международная реакция на события в Казахстане

Белый дом заявил в среду, что США внимательно следят за беспорядками в Казахстане, и призвал к спокойствию и сдержанности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «абсолютно ложными» заявления России о причастности США к разжиганию беспорядков.

Европейский союз в четверг призвал Россию уважать суверенитет и независимость Казахстана на фоне отправки в страну российских воздушно-десантных подразделений для подавления беспорядков.

Европейская комиссия также призвала все стороны проявлять сдержанность.

«Насилие должно быть остановлено. Мы также призываем все стороны к сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Разумеется, Евросоюз готов и желает поддержать диалог в стране», – заявил представитель ЕС.

В четверг. 6 января о телефонном разговоре Госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства США, госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью поддерживают конституционные институты Казахстана и свободу СМИ, и призвал к мирному урегулированию кризиса и соблюдению прав граждан.

Решение ОДКБ – ввести миротворцев

Тем временем МИД России сообщил о решение Секретариата Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об отправке в Казахстан так называемых «миротворческих сил» – на «ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки».

В состав подразделения вошли представители вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана. Сведения об участии Кыргызстана оспариваются некоторыми независимыми источниками.

Российскую группу миротворцев ОДКБ будут представлять подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Независимые белорусские медиа сообщают, что в Казахстан направлена рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.