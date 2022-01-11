Мужчина, экстрадированный из Казахстана, приговорен к 23 годам за детскую порнографию

Мужчина, экстрадированный из Казахстана, приговорен к 23 годам за преступления, связанные с детской порнографией.

6 января окружной судья приговорил 50-летнего Трента Дрексела Ховарда (Trent Drexel Howard) из Уэст-Ричленда, штат Вашингтон, к 23 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за попытку производства детской порнографии, согласно инпфрмации от Департамента юстиции. Ховарду придется отбыть еще 20 лет под федеральным надзором после освобождения. Ранее, 23 сентября 2021 года, он признал себя виновным, Славянский Сакраменто освещал это событие.

Согласно судебным документам, с 2008 по 2016 год Ховард пытался создать детскую порнографию по крайней мере 14 различных несовершеннолетних жертв, спрятав камеры в ванных комнатах и ​​спальнях своей резиденции в Восточном округе Вашингтона. Ховард снимал на видео своих несовершеннолетних жертв в обнаженном и полуобнаженном виде.

Ховард работал в Казахстане, когда узнал о расследовании, и он попытался остаться там, чтобы избежать предъявления обвинений, но казахстанские власти арестовали его 12 сентября 2019 года. Казахстанский судья приказал задержать Ховарда в ожидании запроса об экстрадиции из США, который вскоре последовал. Это была первая экстрадиция в США из Казахстана.