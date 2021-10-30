В США выдали первый паспорт с полом “X”

Государственный департамент США выпустил первый официальный паспорт с гендерным маркером «X» – изменение, которое касается людей, идентифицирующих себя как небинарные, интерсексуальные или гендерно-неконформные.

Опция выбора небинарного пола “X” будет доступна всем заявителям всем к началу 2022 года, когда госдеп завершит обновление своих систем и форм.

Изменения произошли после федерального иска о дискриминации Даны Ззим (Dana Zzyym), интерсексуальной и небинарной жительницы Колорадо. Она утверждала, что «женский» и «мужской» пол были единственными вариантами. И именно Дана Ззим получила первый паспорт с полом “X”, сообщает NPR.

В мире ряд государств, в числе которых Австралия, Индия, Канада, Мальта, Непал и Новая Зеландия, уже выдают паспорта с опцией выбора небинарного пола.