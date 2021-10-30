Владелец российской компании приговорен к заключению за уклонение от законов США

Владелец российской энергетической компании приговорен к тюремному заключению за участие в схеме уклонения от законов США о национальной безопасности.

Генеральный директор энергетической компании KS Engineering (KSE) Олег Владиславович Никитин, 54 года, из Санкт-Петербурга был приговорен к 28 месяцам (2 года и 4 месяца) тюремного заключения после признания себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, Закона о реформе экспортного контроля и Правил экспортного управления. Судья Р. Стэн Бейкер также обязал Никитина выплатить штраф в размере $5 000 и к депортации по истечении срока тюремного заключения, согласно информации Департамента Юстиции.

Как описано в судебных документах, сговор начался в 2016 году, когда российская компания, контролируемая государством, приняла предложение Никитина, в котором KSE предоставит силовую турбину американского производителя для использования на российской арктической глубоководной буровой платформе примерно за 17,3 миллионов долларов. В рамках антироссийских санкций такое использование было прямо запрещено Департаментом торговли США, если только не была получена лицензия.

Стороны, участвующие в заговоре, сговорились скрыть истинного конечного пользователя турбины как от американского производителя, так и от правительства США, представив ложную документацию, в которой говорилось, что турбина будет использоваться американской компанией в Атланте и ее окрестностях.

Никитин был арестован в Саванне, штат Джорджия, в 2019 году.

«Олег Никитин сознательно пытался незаконно закупить промышленное оборудование американского производства от имени правительства России в нарушение отраслевых санкций в отношении России,» – сказал Ариэль Джошуа Лейнванд, специальный агент Управления экспортного контроля Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security’s, BIS).