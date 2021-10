Почему женщины – основная мишень ксенофобии?

В новом отчете об исламофобии/преступлениях на почве ненависти указано, что женщины, а не мужчины, являются основными жертвами. Преступления на почве ненависти жителей Азиатско-Тихоокеанского региона против женщин также превышают преступления против мужчин. Поскольку женщины и женщины с детьми составляют постоянно растущий процент мигрантов из Латинской Америки, они тоже подвергаются нападениям на почве ксенофобии.

На брифинге EMS спикеры Басима Сисемор, исследователь, Программа глобального правосудия, Othering & Belonging Institute (Basima Sisemore, Researcher, Global Justice Program, Othering & Belonging Institute); Хелен Зиа, активистка, писатель и бывший журналист (Helen Zia, activist, author, and former journalist); Ирен де Барраикуа, директор по операциям и менеджер по связям с общественностью, Líderes Campesinas (Irene de Barraicua, Director of Operations and Public Relations Manager, Líderes Campesinas); Эльсадиг Эльшейх, директор, Программа глобального правосудия, Othering & Belonging Institute (Elsadig Elsheikh, Director, Global Justice Program, Othering & Belonging Institute) обсудили рост насилия на почве ненависти в отношении женщин, а также историческую перспективу.

Басима Сисемор рассказала об опубликованном отчете института об исламофобии в Америке, которой наиболее подвержены женщины. По ее словам, исламофобия в США существовала до 11 сентября 2001 года, но после взрывов она резко усилилась. Как утверждает Басима, одна из причин, по которой женщины страдают от исламофобии, это – их внешний облик (хиджаб, никаб и др.), в отличие от мужчин, который сразу выдает принадлежность к религии. Результаты отчета показали, что исламофобия особенно сильно влияет на психологическое состояние молодых людей 18-29 лет.

Кроме того, исламофобия существует не только на персональном уровне, но и на институциональном уровне, некоторые федеральные и региональные политики носят дискриминационный характер по отношению к мусульманам.

Также Басима обратила внимания, что в большинстве своем мусульманские женщины не нуждаются в “спасении”, это феминистский империалистических подход, который мне близок женщинам-мусульманкам.

Эльсадиг Эльшейх указал, что исламофобия препятствует мусульманам строить связи с представителями неисламских сообществ, женщины страдают сильнее, чем мужчины: 82% vs 76,4%. Исламофобия привела к тому, что люди стали скрывать свою принадлежность к религии, и чем моложе люди, тем меньше они хотят рассказывать о том, что они мусульмане: 44,6 % среди 18-29 лет, 34,3% среди 30-49 лет. 88% мусульман центрируют свою речь или действия из-за страха, что окружающие их не поймут или неправильно отреагируют.

Отвечая на вопросы, Эльсадиг Эльшейх отметил, что на СМИ лежит большая ответственность за создание искаженного образа мусульман.

Хелен Зиа рассказала о возросшей синофобии в отношении азиатских женщин, особенно в связи с COVID-19. Но в целом, ненависть в адрес азиатов и азиатских женщин, не нова, как и исламофобия. Хелен считает, что неприязнь к азиатам, к любым иностранцам, порождена мыслью о “завоевании Америки”, о том, что имигранты, особенно цветные – это люди второго сорта и т.п.

О многих случаях неприязни не сообщается. Представители власти, полиция, по словам Хелен, имеют предвзятое отношение к женщинам-иммигранткам цветным женщинам, к иностранкам. От подобного отношения не застрахованы даже известные люди, например, олимпийские спортсмены.

Неприязнь к азиатам имеет разные цели, в зависимости от периода времени. Например, в 80-е гг. ненависть была направлена против японцев, сейчас – против китайцев. И о многих случаях никто не говорит, общество не воспринимает их достаточно серьезно. Пока растет напряженность между США и Китаем, неприязнь к азиатам, и к китайцам в частности, будет продолжать расти, считает Хелен.

Ирен де Барраикуа поделилась информацией о дискриминации латиноамериканских женщин. По ее словам, латиноамериканские женщины часто сталкиваются с насилием в своей родной стране и в США они прибывают в поисках убежища, но все сталкиваются с насилием, чаще всего с сексуальным, а также с эксплуатацией.

Агрессия часто направлена против всех иностранцев, их запугивают властями, их нелегальным положением и т.п.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com