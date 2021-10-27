Администрация США обсудила реформу полиции с организациями по защите гражданских прав

Встреча прошла в рамках консультаций, направленных на проведение значимой реформы, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Высокопоставленные должностные лица Белого дома и Министерства юстиции во вторник встретились с лидерами организаций по защите гражданских прав, чтобы обсудить реформу полиции, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в пресс-релизе, эта встреча состоялась в рамках усилий администрации по проведению консультаций с представителями правозащитного и правоохранительного сообществ, членами Конгресса и семьями жертв, чтобы выработать дальнейший путь к значимой реформе полиции, в том числе посредством инициатив со стороны исполнительной власти.

Со стороны администрации во встрече приняли участие советник по внутренней политике Сюзан Райс, старший советник Седрик Ричмонд, заместитель генерального прокурора Ванита Гупта и другие официальные лица. Как подчеркнули представители администрации, президент считает необходимым принять меры для установления ответственности за нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Лидеры движения по защите гражданских прав, представляющие широкий круг избирателей, подчеркнули необходимость безотлагательно принять ряд мер, в том числе посредством более широких инвестиций в сообщества. Они также отметили необходимость более широкого и подробного сбора данных о взаимодействии между правоохранительными органами и общественностью и призвали Конгресс принять меры для обеспечения всеобъемлющих, устойчивых изменений, которые не могут быть осуществлены лишь усилиями исполнительной власти.

Во встрече приняли участие представители таких организаций, как Black Lives Matter, Американский союз гражданских свобод (ACLU)и Национальный конгресс американских индейцев (NCAI).