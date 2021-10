Калифорния становится все более разнообразной, поэтому возникает вопрос: как штат изменит избирательные границы, чтобы идти в ногу с данными переписи населения 2020 года и гарантировать, что каждый калифорниец будет иметь равное представительство во всех ветвях власти?

На брифинге EMS приглашенные гости – Пол Митчелл, владелец Redistricting Partners и вице-президент Political Data, является национальным экспертом по изменению границ округов и демографии (Paul Mitchell , Owner of Redistricting and Vice President of Political Data, is a national expert on redistricting and demographics), Сара Садхвани, уполномоченный California Citizens Redistricting Commissions, доцент кафедры политологии, Колледж Помона (Sara Sadhwani, Commissioner for California Citizens Redistricting Commissions, Assistant Professor of Politics, Pomona College), Линда Акутагава, комиссар по перераспределению границ штата Калифорния, президент и генеральный директор Leadership Education для азиатской тихоокеанской среды (Linda Akutagawa, California Redistricting Commissioner, President and CEO of Leadership Education for Asian Pacifics) и Альваро Эрнандес, исполнительный директор Комиссии по пересмотру округов граждан Калифорнии (Alvaro Hernandez, Executive Director of the California Citizens Redistricting Commission) рассказали, как работает процесс перераспределения избирательных округов, кто проводит границы не только для государственных и федеральных избирательных округов, но и для сотен муниципальных округов, и почему мнение общественности о сообществах и проблемах важно.

Перераспределение избирательных округов, который происходит раз в 10 лет, сейчас в самом разгаре по всей стране. Эксперты полагают, что усиливающаяся политическая поляризация ведет к уменьшению количества конкурентных избирательных округов для обеих партий, это потенциально может привести к нефункционирующему Конгрессу в будущем. В этой связи Калифорния является пионером, которая пытается уменьшить влияние принадлежности к партии в процессе перераспределения округов.

Пол Митчелл подчеркнул, что Комиссия по распределению округов не относится ни к Демократической, ни к Республиканской партии и отстаивает интересы сообществ. По его словам нынешняя Комиссия не имеет дело с джерримандерингом, т.е. с манипуляциями с границами избирательного округа в пользу одной партии, но перед ней будут стоять факторы, которые повлияют на перераспределение округов, в частности, увеличение количества латиноамериканского и азиатского населения, разброс черного населения и др. Также Пол Митчелл отметил, что потенциально ожидается много судебных исков в связи с процессом перераспределения избирательных округов.

По словам Пола Митчелла, локальные администрации (Беркли, Лос- Анджелес, Окленд, Сан-Хосе и +70 других) обратились в Комиссию, т.к. хотят прозрачности процесса. Основное беспокойство в перераспределении округов вызывает избирательное право меньшинств. Новые районы должны быть созданы на основании того, как сообщества (начиная от этнических сообществ и LGBTQ, заканчивая инвайроменталистами) функционируют.

Сара Садхвани заявила, что перераспределение округов – это гарантия сохранения демократии в стране. В настоящее время, по ее словам, Комиссия рассматривает свидетельства заинтересованных сообществ, которые соотносятся с численностью населения региона, суммарно это повлияет на создание нового избирательного округа.

Линда Акутагава присоединилась к словам Сары о важности процесса перераспределения округов. Кроме того, она обратила внимание на то, что люди, которые входят в Комиссию, не являются профессиональными политиками, это неравнодушные жители, которые заботятся о своем сообществе и гарантированного равного прав всем избирателям, чтобы они в результате имели равное представительство во всех ветвях на всех уровнях власти.

Сотрудники Комиссии рассматривают обращения всех граждан, включая индивидуальные обращения, чтобы понять, как рисовать новые границы избирательных районов, поэтому гражданская активность жителей на местах, где они живут, работают, проводят свое время, очень важна и имеет огромное влияние на дальнейшее выборы и представительство того или иного сообщества во власти.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com