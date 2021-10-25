Сакраменто – не самое лучшее место для выхода на пенсию в Калифорнии

Согласно рейтингу, опубликованному в US News & World Report, Сакраменто занимает 143-е место среди лучших городов для выхода на пенсию в США и 98-е место среди лучших мест для проживания. U.S. News проанализировали 150 городских районов США, чтобы найти лучшие места для жизни, исходя из качества жизни и рынка труда, а также стоимости проживания в них и желания людей там жить.

Калифорнийские города в целом получили относительно низкие оценки, однако Санта-Барбара, Салинас, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Санта-Роза, Вальехо и Фэрфилд опережают Сакраменто, занимая 118, 129, 134, 136, 138, 139, 142 места соотвественно.

Замыкают список из 150 лучших мест в США для выхода на пенсию другие калифорнийские города: Модесто на 144 месте, Фресно на 145 месте, Сан-Хосе на 146 месте, Визалия на 147 месте, Стоктон на 148 месте и Бейкерсфилд на 149 месте.

Для сравнения, Лас-Вегас находится на 115 месте и, очевидно, привлекательнее для пенсионеров, чем столица Калифорнии.

Как указывает U.S. News, многие считают, что лучшим атрибутом Сакраменто является то, что он расположен в нескольких часах езды от таких интересных мест, как Сан-Франциско и озеро Тахо. Жители Сакраменто извлекают выгоду из желаемого соотношения доходов и стоимости жизни. Одним из факторов, способствующих росту населения Сакраменто является более низкая стоимость жилья по сравнению с другими местами Калифорнии, хотя средняя цена за дом в Сакраменто значительно выше, чем по стране: $550 000 vs. $315 000.