В Неваде закрыли церкви, но оставили открытыми казино

Верховный суд рассмотрел просьбу церкви Calvary Chapel Dayton Valley (штат Невада) об открытии во время пандемии и не нашел достаточно аргументов в пользу функционирования этой религиозной организации.

Свою жалобу небольшая сельская церковь аргументировала тем, что власти штата Невада притесняют свободу вероисповедания, запрещая верующим собираться для богослужений и молитв. Юридический советник церкви указывал, что правительство штата нарушает Первую поправку Конституции США.

По словам верующих, закрывая церкви, и в тоже время, позволяя казино функционировать, христиане штата подвергаются преследованиям со стороны местных властей.

Решение Верховного суда является окончательным и подтверждает решения всех нижестоящих инстанций.

Как отмечают эксперты, решение высшего судебного органа имеет практический смысл – церквям штата разрешено проведение собраний под открытым небом, в то время как казино позволено заполнять свои территории лишь до 50% вместимости (с соблюдением всех мер предосторожности). К тому же, как отмечают другие наблюдатели, в отличие от бизнеса, религиозные организации не обязаны платить налоги.