Созданная в начале 2021 года Trump Media&Technology Group и Digital World Acquisition Corp. выпустили пресс-релиз, в котором объявила о том, что “Trump Media & Technology Group” («TMTG») скоро запустит социальную сеть под названием «TRUTH Social».

Согласно пресс-релизу, “миссия Trump Media & Technology Group состоит в том, чтобы создать конкурента либеральному медиа-консорциуму и дать отпор компаниям «больших технологий» Кремниевой долины, которые использовали свою одностороннюю власть, чтобы заставить замолчать голоса оппонентов в Америке”.

Как говорится в пресс-релизе, ожидается, что бета-запуск для приглашенных гостей TRUTH Social состоится в ноябре, а в первом квартале 2022 года будет запущена более широкая версия. Заинтересованные пользователи могут зарегистрироваться на платформе www.truthsocial.com, однако есть вопросы о начальной безопасности сайта.

Утверждается, что TRUTH Social будет местом, которое «поощряет открытый, свободный и честный глобальный диалог без дискриминации политической идеологии». Однако условия пользовательского соглашения запрещают пользователям использовать платформу для «дискредитации, очернения или иного вреда нам и/или Сайту, по нашему мнению”.

В пресс-релизе Дональда Трампа называют “президентом”, он и цитируют его слова: “Я создал TRUTH Social и TMTG, чтобы противостоять тирании больших технологий. Мы живем в мире, где Талибан широко представлен в Твиттере, но ваш любимый американский президент заставлен замолчать. Это неприемлемо. Я очень рад очень скоро разослать свою первую ИСТИНУ в соцсетях TRUTH Social. TMTG была основана с миссией – дать голос всем. Я очень рад, что скоро начну делиться своими мыслями о TRUTH Social и бороться с большими технологиями. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит Big Tech? Что ж, скоро будем!”

Примечательно, что TRUTH Social сейчас доступен для предзаказа в Apple App store, т.е. в представителе “тирании больших технологий”…