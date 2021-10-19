В Сан-Франциско закрыли In-N-Out Burger из-за отсутствия вакцинации у сотрудников

In-N-Out в Сан-Франциско закрыли, т.к. сотрудники не проверяли вакцинацию клиентов должным образом.

14 октября Департамент здравоохранения Сан-Франциско закрыл единственный в городе ресторан In-N-Out Burger из-за того, что сотрудники не проверяли должным образом документацию о вакцинации клиентов. Компания заявила, что разместила местные требования к вакцинации, но отказывается их строго соблюдать, сообщает KRON.

Как сообщает KTLA, главный юридический и коммерческий директор In-N-Out Арни Венсингер сказал: “Мы категорически не согласны с любым постановлением правительства, которое вынуждает частную компанию дискриминировать клиентов, которые предпочитают покровительствовать их бизнесу.”

In-N-Out Burger, расположенный на Fisherman’s Wharf, в настоящее время снова работает, но без обедов в помещении.

Напомним, что с августа Сан-Франциско требуется подтверждение вакцинации от всех, кто желает посетить бары, рестораны, тренажерные залы и крупные мероприятия.