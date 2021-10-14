Супруги Байден посетят Рим и Ватикан и встретятся с папой римским



Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден отправятся в Рим на саммит лидеров «Большой двадцатки», который состоится 30-31 октября, сообщает пресс-служба Белого дома. Об этом пишет Русская служба «Голоса Америки».

Согласно пресс-релизу, дополнительная информация об индивидуальных двусторонних встречах на полях саммита будет предоставлена в ближайшее время.

29 октября супруги Байден также посетят Ватикан и встретятся с папой римским Франциском. Они обсудят совместные усилия в различных областях, включая прекращение пандемии COVID-19 и борьбу с климатическим кризисом и оказание помощи малообеспеченным слоям населения.

Из Рима президент Байден поедет в Глазго, где 1–2 ноября пройдет саммит мировых лидеров в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).