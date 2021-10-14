В США ширится движение по отказу от вакцинации по религиозным соображениям

На фоне экстраординарных усилий администрации Джо Байдена по прекращению пандемии во многих штатах формируется общественное движение, помогающее гражданам обойти требования по вакцинации от COVID-19 по религиозным убеждениям.

В частности, правозащитная религиозная организация Liberty Counsel содействует оформлению отвода от вакцинации по религиозным соображениям.

Особенно активны в противостоянии с обязательной вакцинацией пятидесятнические церкви. Например, община пятидесятников “Первая жатва” из штата Миссисипи расспространила около 40 тыс. бланков заявлений по отводу от вакцинации по религиозным соображениям.

Как поясняет The Prinz Law Firm, в соответствии с разделом VII Закона о гражданских правах 1964 года люди имеют право не подвергаться дискриминации по признаку религии. Многие люди возражают против прививок из-за своих религиозных убеждений. Работодатели обязаны соблюдать религиозные обряды и обычаи, если это не создает чрезмерных трудностей для бизнеса. При этом понятие «Религия» имеет очень широкое определение и включает не только организованные религии, но и неформальные верования, нетеистические и моральные убеждения.

Работодателю необходимо будет определить, что у сотрудника действительно есть причины для религиозного освобождения работника, и как только оно будет подтверждено, работодатель должен найти варианты для осуществления рабочей деятельности сотрудника: например, смягчение требования к ношению маски, изменение рабочих обязанностей в соответствии с социальным дистанцированием, корректировка графика работника или разрешение работнику работать из дома.

Если же работодатель установит, что работник добивается освобождения по нерелигиозным причинам, он может отклонить просьбу работника.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о том, что один из округов Флориды оштрафован на 3,5 миллиона долларов за введение обязательной вакцинации против COVID-19.