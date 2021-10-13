Иммиграционные службы США прекратят рейды на рабочих местах

Правозащитники: Белый дом пытается сделать так, чтобы иммигранты перестали жить в страхе, как это было при администрации Трампа

Иммиграционные службы США больше не могут проводить рейды на рабочих местах и арестовывать рабочих без документов. Эту новость правозащитники назвали сигналом для миллионов нелегальных иммигрантов, что при администрации Байдена их не будут пытаться депортировать. Более того, теперь при необходимости мигранты могут сообщать о нарушениях своих прав работодателями и при этом не бояться увольнений.

Директор Института миграционной политики на юридическом факультете Нью-Йоркского университета Музаффар Чишти (Muzaffar Chishti MPI, New York University School of Law) в интервью Русской службе «Голоса Америки» подчеркнул, что в настоящее время многие иммигранты, у которых нет документов, боятся увольнений в случае, если они сообщат о правонарушениях со стороны работодателей.

«По сути, эта инициатива говорит: не бойтесь жаловаться – вас не станут преследовать из-за этого. Самое важное то, что впервые в истории нашей иммиграционной политики, нелегальных иммигрантов призывают рассказывать о правонарушениях. Им говорят, если вы пожалуйтесь на работодателя, и он в результате будет признан виновным, мы предоставим вам доступ к программе отложенного действия. Это означает, что мигранты будут защищены от депортации и, возможно, получат разрешение работать в США законно. Это большой шаг», – сказал Чишти.

По словам министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, возможность получить временный законный статус, подтолкнет иммигрантов сотрудничать с федеральными правоохранительными органами.

«Эти работодатели совершают противозаконные действия, начиная с того, что платят людям зарплату ниже гарантированного минимума, заканчивая тем, что вынуждают их работать в опасных условиях, способствуют торговле людьми и эксплуатации детей», – заявил Майоркас в меморандуме об иммиграционной инициативе.

Министр внутренней безопасности также подчеркнул, что недобросовестные работодатели, которые платят иммигрантам низкую зарплату, создают несправедливые условия на рынке труда для всех рабочих. Об иммиграционной инициативе власти объявили в период критической нехватки рабочей силы в США из-за пандемии коронавируса.

«Экономика в настоящее время сильно зависит от рабочих на передовой. Среди них очень много мигрантов. Конечно, федеральное правительство таким образом дает им понять, что не следует опасаться рейдов на рабочих местах, где много мигрантов», – отметил в интервью корреспонденту Русской службе «Голоса Америки» профессор Юридического колледжа Вашингтона Американского университета Джайеш Ратод (Jayesh Rathod, Immigrant Justice Clinic at American University Washington College of Law).

Рейды на рабочих местах проводились и при администрации Джорджа Буша младшего, и при администрации Барака Обамы. Однако при Дональде Трампе рейды стали частью политики по пресечению незаконной иммиграции. Зачастую они заканчивались многочисленными задержаниями. Так летом 2019 года Иммиграционная и таможенная полиция США провела самые масштабные в истории США рейды. Только в штате Миссисипи были арестованы 700 мигрантов без документов, которые работали на заводе по переработке пищевых продуктов.

«При администрации Трампа было столько резонансных рейдов: на птицефабриках, в магазинах Seven Eleven по всей Калифорнии – под предлогом того, что они проводятся в поисках работодателей, нарушающих закон. Это то, что мы называем “санкции за нарушение норм трудового права” (employer sanctions law). Но на деле же они задерживали рабочих, у которых не было документов. Новая инициатива остановит подобную практику», – подчеркнул Чишти.

Профессор юридического факультета Калифорнийского университета Кевин Джонсон (Kevin R. Johnson, Davis School of Law, University of California) отметил, что хотя некоторые критики указывают на то, что администрация Байдена не готова к «открытым границам», она все же пытается вернуть какой-то рациональный уровень иммиграционной политики страны.

«Белый дом пытается сделать так, чтобы иммигранты перестали жить в страхе, как это было при администрации Трампа. Тогда иммигранты боялись отправлять детей в школу, ходить к врачу и работать. Все сферы жизни находились под угрозой для них», – сказал Джонсон.

Министерство внутренней безопасности США будет следить за тем, чтобы работодатели не злоупотребляли программой E-Verify с целью отомстить сотрудникам, которые решаются сообщить о правонарушениях. Эта программа позволяет работодателям проверять иммиграционный статус рабочих.

«Несмотря на то, что меморандум указывает, что администрация больше не будет проводить рейды, это вовсе не означает, что власти откажутся от многолетней практики с требованием от людей, которые ищут работу, заполнять форму I-9, подтверждающую, что у них есть право на работу в США», – отметил Ратод.

Республиканцы уже выступили с критикой иммиграционной политики нынешней администрации.

Исследовательское подразделение Национального комитета Республиканской партии опубликовало твит, в котором подчеркивается, что эта иммиграционная инициатива «делает нашу страну МЕНЕЕ БЕЗОПАСНОЙ и МЕНЕЕ ЗАЩИЩЕННОЙ».

Прекращение рейдов на рабочих местах – часть иммиграционных инициатив администрации Байдена. Иммиграционным службам уже запретили арестовывать женщин в положении и кормящих матерей, жертв серьезных преступлений и нелегальных иммигрантов без серьезного криминального прошлого.

Ануш Аветисян, VOA