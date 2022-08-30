Папа Римский впервые назвал Россию агрессором в заявлении Ватикана

Папа Римский Франциск впервые осудил вторжение России в Украину, назвав Россию агрессором, сообщает VOA.

В ответ на резкую критику Киева официальный Ватикан впервые заявил, что Россия была агрессором в войне в Украине, осудив вторжение Москвы. Об этом говорится в заявлении, которое Святой Престол опубликовал во вторник, 30 августа.

«О широкомасштабной войне в Украине, инициированной Российской Федерацией, выступления Святейшего Отца Папы Франциска четкие и недвусмысленные, которые осуждают ее как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную и святотатскую», – говорится в официальном сообщении.

Эксперты по делам Святого Престола, на которых ссылаются корреспонденты газеты New York Times, заявили, что это первый случай, когда папа Франциск, осуждавший войну с самого начала, прямо обвинил в конфликте Россию.

Как отмечает агентство Reuters, в заявлении Ватикана говорится, что войну «начала Российская Федерация». Эта фраза, по словам дипломата, с которым говорило агентство, была сформулирована так, чтобы заверить Киев, что Ватикан не ставит Россию и Украину в одну плоскость.

Западные эксперты объясняли, что, не возлагая вину на президента Владимира Путина и проводя традиционную политику не избирать стороны в конфликте, Ватикан пытался сохранить шансы церкви играть конструктивную роль в потенциальных мирных переговорах.

Ранее Папа Франциск призвал молиться за украинский народ.