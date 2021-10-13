В Техасе запретили требование обязательной вакцинации против COVID-19

Губернатор Техаса Грег Эбботт запретил требование обязательной вакцинации против COVID-19.

В понедельник губернатор Техаса Грег Эбботт издал распоряжение, запрещающее любому юридическому лицу в Техасе, включая частный бизнес, требовать вакцинацию от сотрудников или клиентов.

Ранее Законодательное собрание Техаса приняло закон о запрете паспортов вакцины, также Техас позволял частным предприятиям требовать вакцинацию от COVID-19 от своих сотрудников.

В Техасе требование обязательной вакцинации от COVID-19 среди государственных учреждений, округов и школьных округов уже было запрещено предыдущим распоряжением, которое, однако, оспаривается в суде Независимым школьным округом Сан-Антонио.