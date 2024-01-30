Российские политики высказываются о создании Техасской Народной Республики

Российские политики комментируют ситуацию в Техасе, в связи с миграционной тактикой губернатора Грега Эбботта.

Ситуация на границе с Мексикой в Техасе и движение Texit не остались незамеченными в России и российские политики начали высказываться поо этому поводу.

Так, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что “образование Техасской Народной Республики становится всё более реальным. То, о чём я писал в конце позапрошлого года в шутливом предсказании.”

В сложившихся обстоятельствах бывший президент РФ видит “яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев”.

В своем посте Медведев называет Байдена “немощным стариком”, обвиняет Вашингтон в поддержке “киевских неонацистов”, он предрекает “конституционный кризис”, на который сует смотреть “западный мир будет, затаив дыхание”.

“И хотя смута в США содержит существенные риски для мировой стабильности, остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана,” – подводит Медведев итог в своем посте.

Другой российский политик, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в субботу в своем посте в X (бывший Twitter) предложил помочь Техасу получить независимость от США.

“В конфликте между Техасом и США я на стороне штата. По крайней мере, Техас не вмешивается в дела других стран. При необходимости мы готовы помочь с референдумом о независимости. И конечно, мы признаем Техасскую Народную Республику, если таковая будет. Удачи! Мы с вами!”- написал политик.

Пост, собравший почти 50 тысяч лайков, последовал за непростой ситуаций, сложившейся между губернатором Техаса Грегом Эбботтом и Департаментом юстиции, которые разбираются в суде по поводу миграционной политики техасского губернатора, пытающегося остановить массовый приток нелегальных мигрантов.

Как ранее сообщал “Славянский Сакраменто”, Верховный суд предписал убрать колючую проволоку вдоль южной границы. По мнению Белого дома, применение колючей проволоки и плавучих заграждений на реке Рио-Гранде сопоставимы с циркулярной пилой. Со своей стороны, Эбботт назвал колючую проволоку “эффективным средством сдерживания” и напомнил о праве Техаса на самозащиту.

На этом фоне возникли призывы к независимости Техаса, которые оформились в движение “Тексит”. Но здесь важно понимать, что уже был исторический прецедент: согласно делу Техас против Уайта 1869 года, отдельные штаты не могут в одностороннем порядке принять решение о выходе из союза. Так что если США не согласится с отделением Техаса, то никуда штат одинокой звезды не денется.

“Кремль пытается самым очевидным образом состряпать ложную историю, которая посеет раскол в нашей стране. Мы надеемся, что люди увидят эту историю такой, какая она есть — стандартная кремлевская чушь,” – прокомментирован пост Миронова представитель Госдепа изданию Newsweek.