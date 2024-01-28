Техасский губернатор отказался убрать барьер из колючей проволоки с границы 

Техасский губернатор отказался соблюдать постановление суда и убрать барьер из колючей проволоки с границы.

В этом Грега Эббоотта поддержали губернаторы-республиканцы 25 штатов, которые обвинили администрацию президента Джо Байдена в нежелании защищать границу с Мексикой, бороться с нелегальной миграцией и отказе “принять меры или взять на себя ответственность за кризис на южной границе”. Их совместное обращение опубликовано на сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

“Президент Байден и его администрация сделали американцев и нашу страну полностью уязвимыми перед беспрецедентным потоком нелегальной иммиграции через южную границу. Вместо того, чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границ, администрация Байдена напала на Техас и подала в суд на него за то, что он принял меры по защите американских граждан от исторического уровня нелегальных иммигрантов, смертельных наркотиков, таких как фентанил, и террористов, проникающих в нашу страну,” — говорится в совместном обращении.

Губернаторы-республиканцы выразили солидарность с губернатором Техаса Грегом Эбботтом, который дал добро на установку пплавучего барьера из колючей проволоки вдоль реки Рио-Гранде на границе с Мексикой.

За что в июле прошлого года Департамент юстиции США подал в суд на Техас и губернатора Эбботта с требованием убрать ограждение, 22 января Верховный суд поддержал федеральное правительство и постановил убрать заграждения, но Эбботт наоборот пообещал усилить возведение барьеров вдоль южной границы, отметив, что штат имеет конституционное право на свою защиту.