Культовый русский ресторан Russian House #1 закрывается



Известный ресторан Russian House#1, расположенный на берегу Рашн Ривер, неподалеку от Форт-Росса, работающий с 2015 года. Он был примечателен своей нестандартной концепцией – в нем не было стандартного меню с ценами, все было бесплатно.

Посетители могли «платить, исходя из своей мудрости» или «платить то, что вы считаете справедливым». Иногда посетители ничего не платят за вкусный борщ и пирожки, а иногда оставляют щедрые чаевые просто за чай на травах.

В ресторане в основном работают волонтеры – от простых путников и даже до наркоманов, которые таким образом заново учатся жить обычной жизнью. Автостопщики могут приходить на волонтерскую работу на неделю или две и жить в трейлере за домом. Во время эвакуации из-за лесных пожаров в ресторане можно заказать еду на вынос.

Одна из причин закрытия ресторана – он не смог продлить аренду, последний день его эксплуатации намечен на 31 декабря, сообщает Washington Post.