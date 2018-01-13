Управление разведки и безопасности (INSCOM) Армии США разместило тендер на разработку необычного программного обеспечения. Потребовавшаяся военным программа должна уметь:

– переводить сообщения в социальных сетях с русского, арабского, французского, пушту, персидского и урду на английский;

– идентифицировать целевую аудиторию посредством анализа разговорных фраз, диалектов, жаргонизмов, сокращений и эмотиконов;

– определять настроение сообщений в социальных сетях – как минимум, различая положительное, отрицательное и нейтральное отношение к определенному предмету;

– различать такие реакции как гнев, радость, печаль и воодушевление;

– определять, на какую аудиторию данное сообщение может оказать влияние.

Далее в списке требований идут более любопытные функции:

– перевод английского текста на иностранные языки, включая русский;

– подстройка диалекта, орфографии, особенностей речи и сокращений с учетом целевой аудитории.

– создание на базе исходного сообщения от 3 до 10 уникальных сообщений, сохраняющих смысл и тон оригинала.

Очевидно, что подобное программное обеспечение предназначено в первую очередь для влияния на общественное мнение по определенным вопросам – то есть для того, в чем противники президента США Дональда Трампа обвиняли «российских хакеров».

Однако некоторые эксперты считают, что создание подобных программ на данный момент технически невозможно – прогресс искусственного интеллекта еще не дошел до того, чтобы с ботом можно было вести осмысленную политическую дискуссию.

Один из бывших сотрудников британских спецслужб также не исключает, что размещением этого тендера американское правительство пытается показать, что раньше оно ничем подобным не занималось, но теперь вынуждено делать это для защиты от российских «троллей».