Байден пообещал, что бустерная вакцинация будет бесплатной и доступной

На сегодняшний день правом на получение бустерной дозы вакцины обладают 60 миллионов американцев, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден заявил в пятницу, что бустерная ревакцинация для защиты от COVID-19 будет бесплатной и доступной, отметив, что он сам собирается сделать бустерный укол как можно скорее, сообщает агентство «Рейтер».

Выступая сегодня утром в Белом доме, президент также сказал, что правом на бустерную ревакцинацию на сегодняшний день обладают 60 миллионов американцев.

Бустерную ревакцинацию смогут пройти люди в возрасте 65 лет и старше, а также люди, страдающие тяжелыми заболеваниями или рискующие заразиться COVID-19 во время работы, которые как минимум шесть месяцев назад получили вакцину производства Pfizer / BioNTech.

Байден также обратился к более чем 70 миллионам американцев, которые пока что не получили ни одной дозы вакцины.

«Послушайте не прошедших вакцинацию американцев, которые лежат на больничных койках, делая последний вздох и сожалея о том, что они не получили вакцину, – заявил президент, – Люди умирают, и будут умирать те, кто не должен был погибнуть».

В своей речи Байден также коснулся двух массивных законопроектов о расходах на физическую и социальную инфраструктуру, которые являются приоритетом для Белого дома.

Президент заявил, что он по-прежнему уверен в принятии Конгрессом обоих пакетов, добавив, что переговоры по этому поводу между двумя партиями находятся в критической точке.

«Мы находимся в напряженной точке, – сказал Байден, – Людям нужно внимательно разобраться в том, для чего нужны (эти законопроекты)».

Несмотря на то, что демократы в Конгрессе по-прежнему не могут договориться по поводу размера предполагаемых расходов, которые могут составить несколько триллионов долларов, Байден подчеркнул, что, по его мнению, «в конечном итоге мы примем оба законопроекта».