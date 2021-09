Калифорнийская программа грантов для малого бизнеса и некоммерческих организаций

Недавно начали принимать заявки на новые раунды финансирования от Калифорнийской программы грантов для малых бизнесов и некоммерческих организаций в связи с COVID-19 (the California Small Business and Nonprofits COVID-19 Relief Grants program), которая недавно получила дополнительные 1,5 миллиарда долларов.

В отличие от многих программ государственных грантов, в этой программе особое внимание уделяется малым некоммерческим организациям и малому бизнесу, микро-бизнесу, в том числе индивидуальным предпринимателям и добровольным некоммерческим организациям. Процесс подачи заявки прост. CalNonprofits и другие могут предоставить поддержку по телефону на нескольких языках и другую помощь людям, заполняющим заявки. Крайний срок подачи заявок – 30 сентября.

Спикеры брифинга – Эверетт Сэндс, генеральный директор Lendistry и администратор программы грантов для малого бизнеса и некоммерческих организаций Калифорнии в связи с COVID-19 (Everett Sands, CEO of Lendistry and administrator of The California Small Business and Nonprofits COVID-19 Relief Grants program); представители некоммерческих организаций и малых предприятий, в том числе Мэри Джейн Гальвисо, директор Ресурсного центра сельских сообществ, Фресно (Mary Jane Galviso, Director, Rural Communities Resource Center, Fresno) и Эрл Джонс, Фонд строителей мостов, Лос-Анджелес ( Earl Jones, Bridge Builders Foundation, Los Angeles); Джен Масаока, исполнительный директор, Cal NonProfits (Jan Masaoka, Executive Director, Cal NonProfits) – рассказали, как работает эта программа грантов для малого бизнеса и малых НКО.

Генеральный директор Lendistry Эверетт Сэндс обратил внимание, что программа не касается всех некоммерческих организаций, она подходит тем организациям, которые занимаются искусством, культурой, музеи. Но основной акцент сделан на малом бизнесе. Гранты можно получить в размере от $5000 до $25 000, в зависимости от оборота за отчетный период. Подробнее с условиями для получения грантов, кто может подать заявку, какие документы требуются и т.п. можно ознакомиться на сайте, информация изложена на 16 языках. Самое главное – отправить заявку не позднее 30 сентября. В случае вопросов можно связаться с колл-центром 888-612-4370 с понедельника по пятницу 7:00a.m. – 7 p.m.

Заявку на грант по программе можно подать всего 1 раз, даже если кто-то владеет несколькими малыми бизнесами. Эверетт Сэндс отметил, что в гранте может быть отказано, чаще всего это относится к церквям, которые работают как НКО.

Эрл Джонс рассказал, что получил грант по программе на свой микро-бизнес в консалтинге, он отметил, что это был очень простой процесс: нужно было подтвердить, что у него бизнес есть + предоставить определенные финансовые документы. Также Эрл Джонс уточнил, что он не предоставлял каких-либо отдельных документов, что его бизнес пострадал из-за пандемии, по его словам, налоговые декларации за 2019 и 2020 годы наглядно показали, как COVID-2019 повлиял на бизнес.

Исполнительный директор Cal NonProfits Джен Масаока рассказала, что в Калифорнии 92 000 НКО, 13 000 управляются представителям цветных сообществ или латиноамериканцами; каждое 14 рабочее место предоставляется НКО. Также, по ее словам, очень многие представители НКО и малого бизнеса, предприниматели плохо осведомлены о грантах, на какие они могут отправлять заявки. В связи с этим, Калифорнийской программы грантов очень важна, т.к. заявки могут подавать как представители малого бизнеса, так и НКО.