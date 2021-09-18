Home Podcast Разведчик КГБ: «Под колпак ФСБ попала вся иммиграция в США» PodcastВидеоНовостиЖизньИнтересные новостиКриминалСтатьиЭксклюзив Разведчик КГБ: «Под колпак ФСБ попала вся иммиграция в США» Sep 18, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Переизбираем губернатора Калифорнии, мифы и основные кандидаты “Энергия сексуальности – это сам Бог” “Я не против быть агентом Кремля!” Твердая сила Кремля в славянских церквях Сакраменто Системный расизм в США или о чем умалчивает Леон Вейнстейн Коррупция как основное оружие Путина в США. Юрий Швец, бывший сотрудник внешней Разведки КГБ 80-x. о методах работы советской и российских разведок в Америке. Славянские церкви, блогеры как пятая колонна. Почему ФБР спит?