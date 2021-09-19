У двух детей губернатора Калифорнии тесты на COVID-19 дали положительный результат, передает The Sacramento Bee.

Представитель администрации губернатора Эрин Меллон сообщила в минувшую пятницу, что у двоих детей губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома тест на COVID-19 дал положительный результат.

У самого губернаторы, его жены и других двух детей тесты показали отрицательный результат. Сообщается, что семья Ньюсома продолжает следовать всем протоколам COVID, поскольку случаи заражения вирусом продолжают расти.