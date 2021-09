Будущее реки Лос-Анджелес

На протяжении десятилетий руководители и жители округа Лос-Анджелес мечтали восстановить 51-мильную реку, давшую название Лос-Анджелесу. В настоящее время русло реки проходит через бетонный канал. Экологические группы и защитники природы давно агитируют за удаление бетона и восстановление естественной растительности и животного мира.

С завершением 480-страничного генерального плана (Master Plan) по заказу Наблюдательного совета округа Лос-Анджелес и получением нового финансирования от штата Калифорния и местных агентств, нацеленных на проекты по восстановлению окружающей среды, настал момент для воплощения мечты в реальность.

На еженедельном брифинге EMS, прошедшем 10 сентября, активисты и защитники окружающей среды (Руди Ортега-младший, Tribal president, Fernardeno Tataviam Band of Mission Indians; Фернандо Гуэрра, директор Исследовательского центра Лос-Анджелеса, Университет Лойола Мэримаунт; Энтони Рендон, спикер Ассамблеи штата Калифорния; Теншо Такемори, Gehry Partners; Макс Подемски, директор по планированию; Нури Мартинес, президент городского совета Лос-Анджелеса; Марк Стэнли, директор организации “Rivers and Mountains Conservancy”; Сара Раскон, Управление охраны природы и отдыха в горах; Белен Бернал, исполнительный директор Nature for All; Дэймон Нагами, старший адвокат Совета по защите природных ресурсов; Мигель Луна, Urban Semillas; Джон Кристенсен, Ласкин Центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые беспокоятся о будущем реки рассказали СМИ о текущих и долгосрочных проектах и целях по оздоровлению реки.

Фернандо Гуэрра представил результаты опроса о том, что думают жители Лос-Анджелеса об одноименной реке, в опросе участвовало 600 человек. Примечательно, что около 20% опрошенных заявили, что не знают о реке. У большинства респондентов упоминание о реке вызывали такие ассоциации, как бездомные, бетон, грязная вода, пересохшая река и многие другие. Также опрошенные жители заявили, что если у реки будет организовано больше зон отдыха, парков, улучшен доступ к реке и т.п., то они совершенно точно будут чаще приходить к реке.

Опрос показал, что 79% опрошенных мне в курсе генерального плана восстановления/оживления реки, который был представлен ранее в этом году. Однако план вызывает и опасения у некоторых жителей, которые думают, что оживление реки может привести к скоплению бездомных, к увеличению налогов и др. Тем не менее, 91% опрошенных поддерживает генеральный план по восстановлению реки Лос-Анджелес.

Энтони Рендон, спикер Ассамблеи штата Калифорния, подчеркнул важность восстановления реки как для сообществ, которые, с его точки зрение будут объединены рекой, так для организации ивентов и мероприятий в арт центрах. И для этого штат выделил 45 миллионов долларов.

Макс Подемски подчеркнул, что говоря о реке Лос-Анджелес, важно иметь ввиду не только ее благоустройство, но и уменьшение ее загрязнения, которое происходит из-за предприятий, аэропорта, города и т.п.

Сара Раскон, Марк Стэнли смотрят на реку не только как на ресурс отдыха для людей, а как ресурс для восстановления природы. Марк Стэнли отметил, что важно беречь реку просто как ресурс. Юрисдикции, которые находятся по ходу течения реки очень заинтересованы в ее восстановлении, сообщил директор ”Rivers and Mountains Conservancy”, на встречах по обсуждению вопросов, связанных с рекой, собираются сотни человек.

Все спикеры абсолютны согласны в том, что восстановление реки необходимо для города, для людей, живущих вдоль русла реки, для объединения сообществ, для сохранения и восстановления эко-систем, и самое главное, что жители Лос-Анджелеса абсолютно поддерживают план восстановления реки.

