SpaceX впервые отправила туристов в космос… одних

Флагман американской частной космонавтики ­– компания SpaceX ­– третьей вступила в туристическую гонку на орбите, пишет Андрей Цветков из Русской службы «Голоса Америки».

Фото: VOA

Вот уже третья за последние 12 месяцев гражданская миссия в среду, 15 сентября, отправилась в космос. Запуск состоялся через пару минут после 8 часов вечера по времени Восточного побережья США.

Летом 2021 года корабли компаний Virgin Galactic и Blue Origin во время полетов достигли высоты 86 километров и 107 километров соответственно, где их экипажи провели несколько минут в условиях микрогравитации.

Миссия Inspiration4 компании SpaceX, в чьем богатом портфолио есть и рейсы, доставившие астронавтов НАСА на МКС, впервые в истории человечества отправила на орбиту гражданский экипаж, который не сопровождает ни один профессиональный астронавт. Если все пройдет по плану, четверым космическим туристам будет обеспечено пребывание в космосе сразу на трое суток.

В отличие от компаний-конкурентов полет SpaceX будет орбитальным, а не суборбитальным. Примерно каждые 90 минут экипаж будет совершать полный оборот вокруг Земли. Максимальная высота полета составит 575 км от земной подверхности – более чем в 5 раз превысив показатели компаний-конкурентов. Участники миссии поднимутся даже выше орбит телескопа «Хаббл» и МКС.

Бенджамин Рид, директор управления пилотируемыми полетами SpaceX, поблагодарил экипаж и их семьи за участие в исторической миссии, отметив, что со времен полетов шаттлов, выполняющих техническое обслуживание телескопа «Хаббл», это наивысшая высота, которую на орбите занимал космический аппарат с людьми.

Управление полетом в рамках миссии Inspiration4 полностью осуществляется с Земли. Члены экипажа обладают лишь минимальной космической подготовкой. За день до запуска они провели пресс-конференцию в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Командиром миссии стал 38-летний миллиардер Джаред Айзекман ­– основатель фирмы электронной коммерции Shift4Payments. Он же оплатил полет и остальных участников.