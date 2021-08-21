В Верховном суде округа Кларк, штат Вашингтон, проходят слушания по делу об убийстве подростка-трансгендера Никки Кунхаузен. Прокурор сообщил жюри, что Давид Богданов, узнав, что подросток был трансгендером, задушил 17-летнюю Никки Кунхаузен, а затем бежал из страны той же ночью.

Напомним, что в июне 2019 года 27-летний Давид Богданов из Ванкувера убил подростка-трансгендера с помощью телефонного кабеля и бросил ее тело на Ларч-Маунтин, которое было обнаружено в декабре 2019 года. Богданов обвиняется в убийстве второй степени и злонамеренном преследовании, которое теперь в Вашингтоне юридически квалифицируется как преступление на почве ненависти, сообщает The Colombian.

Адвокат защиты Эрин Макалир заявила присяжным, что Давид Богданов убил Никки Кунхаузен не из предубеждений, а для того, чтобы помешать ей атаковать или потенциально убить его. Как передает радиостанция KXL, после убийства Богданов покинул страну и уехал в Украину. Через полгода он вернулся, полагая, что в убийстве трансгендера он не подозревается.

Существуют свидетельства о том, что в прошлом Богданов высказывал негативное мнение по поводу людей нетрадиционной ориентации.

На суде адвокат Богданова пытаясь представить сторону своего подсудимого, заявляет, что в ту трагическую ночь Никки Кунхаузен находилась под воздействием амфетамина и, что подросток пытался напасть на подозреваемого.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал, что Давид Богданов отрицает свою вину в убийстве подростка-трансгендера, а убийство подростка-трансгендера спровоцировало принятие нового закона в штате Вашингтон. Эта законодательная мера призвана ограничить защиту подсудимых, основанную на гендерной идентификации жертвы, отменяя такие оправдания как гнев или паника. В нескольких других штатах уже были приняты аналогичные законы.

Ожидается, что суд над Богдановым продлится около двух недель.