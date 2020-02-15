Палата представителей Вашингтона одобрила законопроект HB 1687, известный как «Билль Никки Кунхаузен». Об этом сообщает телеканал KATU2. В убийстве подростка обвиняется иммигрант-славянин по имени Давид Богданов.

Эта законодательная мера призвана ограничить защиту подсудимых, основанную на гендерной идентификации жертвы, отменяя такие оправдания как гнев или паника. В нескольких других штатах уже были приняты аналогичные законы.

Два основных положения данного законопроекта:

– отменить оправдание состоянием аффекта, вызванного раскрытием гендерной идентификации жертвы, в том числе при романтических или сексуальных обстоятельствах;

– подтвердить, что использование силы в связи с раскрытием гендерной идентификации жертвы не является правомерным.

Данный законопроект впервые был предложен в прошлом году, однако не продвинулся в легислатуре штата, отмечает местная пресса. Теперь же он вновь привлек к себе внимание в связи с гибелью подростка-трансгендера Никки Кунхаузен.

Напомним, что в гибели Никки подозревается некий Давид Богданов, который по версии следствия вызвался подвезти подростка, а затем последнего обнаружили убитым в удаленной местности штата Вашингтон.