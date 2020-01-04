Обвиняемый в смерти подростка-трансгендера Давид Богданов из Ванкувера в четверг заявил в суде о своей невиновности в убийстве второй степени.

Судья установил сумму залога для 25-летнего Давида Богданова в $750 000, сообщают местные СМИ.

«Он так отвратительно и жестоко отнял у нас Никки только за то, кем она была, – сказала мать погибшей. – Его не следует выпускать под залог, чтобы он не смог сбежать и причинить вред чьей-то еще дочери».

Сторона обвинения просила судью отказать Богданову в залоге.

Помимо убийства, Богданов обвиняется в одном случае злостного домогательства — которое теперь официально квалифицируется в штате Вашингтон как преступление на почве ненависти.

Как сообщило издание OregonLive, главный заместитель прокурора Колин Хейз запросил у суда отказ в залоге либо установку суммы залога в 6 миллионов долларов.

По словам Хейза, предъявленные обвинения говорят о том, что Богданов имеет склонность к насилию и является угрозой для общества, в особенности для представителей ЛГБТК.

20 декабря сотни людей приняли участие в панихиде, состоявшейся в Ванкуверской объединенной церкви Христа в Хейзел-Делл.