Байден: США способны переломить ситуацию с распространением COVID-19

Президент представил в Белом доме новый шестиступенчатый план борьбы с пандемией.

Соединенные Штаты способны переломить ситуацию с распространением новых штаммов коронавируса, у страны есть в наличии инструменты для борьбы с вирусом. Об этом в четверг заявил президент Джо Байден, представляя новую стратегию борьбы с пандемией COVID-19, которая продолжается, несмотря на широкую доступность вакцин.

Основным инструментом, по словам президента, является расширение вакцинации. Как отметил Байден, многие американцы расстроены тем, что вакцинацию не прошли около 80 миллионов их соотечественников.

«Нам нужно сделать больше в плане вакцинации, и речь идет не о свободе или личном выборе, – подчеркнул президент, обращаясь к американцам, которые пока не прошли вакцинацию, – Что еще вам нужно увидеть?»

Байден заявил, что он потребует, чтобы все федеральные служащие прошли вакцинацию против COVID-19, а Министерство труда издаст новые инструкции, предполагающие, что предприятия, в которых работают более 100 сотрудников, должны требовать от них вакцинации, либо еженедельно тестировать их на коронавирус.

«Мы находимся в трудном положении, и это может продолжаться какое-то время, – сказал Байден, – Мы можем переломить ситуацию с COVID-19, и обязательно сделаем это».

В своем выступлении Байден сосредоточился на шести областях, включая новые планы по повышению уровня вакцинации, усиление защиты уже привитых людей и обеспечение бесперебойной работы школ.

План администрации также охватывает такие сферы, как расширение тестирования и ношения масок, защита экономики от вызванного пандемией спада и улучшение системы лечения от коронавируса, передает Русская служба «Голоса Америки».

Основные тезисы, изложенные в программе администрации президента:

1. Все частные бизнесы, где работает более 100 человек, будут обязаны вакцинировать своих работников (или еженедельно тестировать на COVID-19) и оплатить время, которое они потратят на вакцинацию.

2. Все федеральные работники и сотрудники, работающие с федеральным правительством по контракту, обязаны вакцинироваться в течение 75 дней.

3. Все работники домов престарелых и медработники в медицинских учреждениях, которые принимают государственные страховки (Medicaid и Medicare), обязаны вакцинироваться. Аналогично, работники учебных заведений, которые получают федеральные деньги, также обязаны вакцинироваться.

4. Решение о 3-й прививке (booster shot) и кто должен ее сделать будет принято учёными FDA и CDC. Но в стране налажена логистика и достаточно бесплатных вакцин.

5. Губернаторы, угрожающие школам, которые пытаются защитить своих учителей и студентов от COVID, столкнутся с юридическими контрмерами Министерства образования, а федеральное правительство гарантирует возместить любые финансовые потери учебным заведениям и их работникам.

6. Опираясь на закон об оборонной промышленности, федеральное правительство увеличивает производство COVID-тестов. Walmart, Kroger, Amazon и другие будут продавать тесты по себестоимости в течение 3 месяцев. 300 миллионов бесплатных тестов будут доступны в аптеках, общественных центрах, школах и т.д.

7. Вдвое увеличиваются штрафы для авиапассажиров, которые отказываются надевать маски.

8. Малые бизнесы получают доступ к займам на 2 миллиона долларов, которые они не должны выплачивать в течение 2-х лет.

9. Федеральное правительство направляет экспертов в штаты с высоким уровнем COVID заболеваний.

10. Федеральное правительство увеличит на 50% поставки моноклональных антител – на сегодняшний день самое эффективное средство от COVID.

11. США пожертвовали 140 миллионов доз вакцин – больше, чем все остальные страны вместе взятые. США начинает поставки ещё 500 миллионов доз Pfizer в другие страны.