Давид Богданов признан виновным в убийстве трансгендера Никки Кунхаузен

27-летний Давид Богданов признан виновным в преступлении второй степени и злонамеренном преследовании, а также в убийстве трансгендера Никки Кунхаузен.

Напомним, что Никки Кунхаузен – трансгендер, исчезла в июне 2019 года, ee останки были обнаружены почти через полгода. Богданов утверждал, что убил Никки в целях самообороны после сексуального контакта, в ходе которого он узнал, что она трансгендер, и сказал, что она напала на него.

Сразу же после преступления Богданов на время покинул США, а когда вернулся, был арестован.

Как заявила прокурор Кристен Арно, “окгда защита спросила его (Давида Богданова), что происходило в его голове, его первым ответом было “Меня обманули”… все это время его мотивация заключалась в этом, в его ненависти, его гневе и его стыде за то, что он узнал, что Никки является трансгендером, дело не в страхе”.