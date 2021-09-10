Появление Трампа было сигналом назревшего раскола в американском обществе

Мне какое-то время казалось, что Америку расколол Трамп. Сейчас мне думается иначе – появление Трампа было сигналом уже назревшего раскола.

Любое общество традиционно делится на тех, кто мыслит прогрессивно, порой опережая своё время, и тех, кто стремится сохранить старый, привычный уклад, видя в нем залог стабильности и порядка. Благодаря первым, которых когда-то было принято называть демократами, общество движется вперед, благодаря вторым, в прошлом именуемых консерваторами, оно успевает адаптироваться к этому движению. Никто не лучше и не хуже, тем более что одни без других существовать не могут, потому что развитие – это всегда конкуренция мнений. Чем меньше разрыв этих полюсов, тем спокойнее, но медленнее происходит развитие. С увеличением разрыва растёт скорость развития, но увеличивается и амплитуда колебаний. В такие моменты иногда случаются революции или их смягчонные аналоги.

Консервативно обычно оказываются настроены более благополучные слои населения, опасающиеся утратить своё благополучие в результате слишком интенсивных перемен, то есть аристократия, олигархия и зажиточная часть плебоса. Развитие политических и общественных институтов поддерживает лишь малая их часть, самая прогрессивная, и, как правило, самая просвещенная, не держащаяся за своё имущество. БОльшая часть демократических сил – люди, имеющие претензии к существующей системе и желающие эту систему изменить. Есть еще так называемый “средний класс”, не слишком богатые, но и совсем не бедные, существующие комфортно, но без разлагающей роскоши – самая здоровая часть общества, которая примыкает к тем или другим сугубо по искренним убеждениям. Чем шире прослойка среднего класса, тем здоровее общество. Так было в Афинах, и Римской империи, таким же манером прошагала по Европе Эпоха Просвещения, по тому же принципу развивалась американская демократия, и Россия, при всех особенностях своего пути, не избежала этой закономерности.

В современном мире понятия “консерваторов” и “демократов” обрели несколько иное содержание. Это не только про финансовое или любое другое личное благополучие, это уже отчасти про понятия более нравственного порядка – справедливость, гуманизм, инклюзивность. Назовём это менталитетом. Так вот в Америке обозначился резкий контраст менталитетов между штатами очень прогрессивными, технологичными, динамичными во всех смыслах, в основном густонаселенными, большей частью вдоль побережий, напичканными университетами и другой образовательной движухой, и штатами, представляющими старую добрую Америку, на сегодняшний день уже архаичными и консервативными. Они были вполне современны в конце 19-го и даже первой половине 20-го столетия и видят в сохранении традиций тех времен верность настоящим, первозданным традициям США. В то время как их оппоненты считают истинным духом Америки постоянный прогресс, то есть движение, причём во всем – в науке, в технологиях, в политике, в обществе, в правах человека – и считают все эти сферы взаимосвязанными.

В итоге, одни слишком быстро понеслись вперед, а вторые оказались реакционнее, чем когда-либо. При этом амортизирующая прослойка в лице среднего класса, обеспечивающего относительную стабильность, резко истончилась, и между полюсами обнаружился неимоверно огромный ментальный разлом. Одни забирают деньги у полиции, чтобы отдать их BLM и предлагают выплатить репарации потомкам рабов, другие продолжают традиции Ку Клус Клана, культивируя в себе и своих детях обычный бытовой расизм. Одни ставят палатки для бездомных, каждая из которых обходится бюджету в $5000 в месяц, другие лишают бездомных права на психиатрическую помощь. Одни делают общие, бесполые туалеты и трансформируют под трансгендеров гендерные виды спорта, дабы не задевать чувства LGBTQ+, другие хотят запретить однополые браки и усыновление такими парами детей. Одни замораживают яйцеклетки, чтобы дать возможность воспроизводить детей в удобное для родителей время, другие – запрещают аборты. Полярность зашкаливает, и это нормально. Так бывает всегда, когда затрагиваются новые основополагающие вопросы. И каким бы критическим ни казался конфликт мнений, он разрешится правильно. Потому что есть общественная дискуссия, есть выборы, и есть суд. И если что-то одно даст сбой, остальное его поправит. Так что всё будет хорошо.

Julia Nikolaev