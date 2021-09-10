Республиканцы раскритиковали новые меры Белого дома по борьбе с COVID-19

Требование к обязательной вакцинации для всех федеральных служащих также неоднозначно расценивается представителями профсоюзов, передает Русская служба «Голоса Америки».

Конгрессмены-республиканцы ответили резкой критикой на распоряжение о введении обязательной вакцинации против COVID-19 для всех федеральных служащих, подписанное в четверг президентом Джо Байденом.

Республиканцы обвинили президента-демократа в превышении его полномочий.

«Президент Байден продолжает подрывать доверие к безопасным и эффективным вакцинам. Он использует страх, контроль и приказы, – заявила Кэти Макморрис Роджерс, сопредседатель Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей, курирующего, в том числе, политику в сфере здравоохранения.

Республиканка Марджори Тейлор Грин, активная сторонница бывшего президента Дональда Трампа, которая была оштрафована за отказ от ношения маски в зале заседаний Палаты представителей, написала в четверг в своем Твиттере о том, что она уже внесла на рассмотрение Конгресса законопроект, который «остановит дискриминационные требования к вакцинации для работающих» американцев.

Конгрессмен-республиканец Дэн Бишоп, входящий в состав Юридического комитета Палаты представителей, обвинил администрацию в превышении полномочий.

Распоряжение президента вызвало неоднозначную реакцию среди представителей крупнейших профсоюзов.

Так, Ларри Косме, президент Федеральной ассоциации сотрудников правоохранительных органов (FLEOA), крупнейшего в США профсоюза, представляющего интересы 30 тысяч сотрудников федеральных правоохранительных органов из 65 федеральных агентств, назвал действия президента «ошибочными».

«На сегодня 75% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Мы уверенно движемся к формированию коллективного иммунитета, основанного на добровольной вакцинации. Данный приказ подрывает кампанию по добровольной вакцинации и отрицательно влияет на общественное мнение относительно вакцинации», – говорится в заявлении Косме.

По его мнению, вакцинацию «следует продвигать посредством просвещения и поощрения, а не принудительным путем».

Представитель Объединенного союза работников автомобильной промышленности в комментарии «Рейтер» сообщил, что профсоюз «изучает детали объявления и то, как оно повлияет» на участников профсоюза.

Президент Американской федерации государственных служащих Эверетт Келли поддержал решение Байдена, назвав вакцинацию «лучшим способом защитить друг друга на рабочем месте». В то же время, по словам Келли, при введении подобных требований сотрудники организаций «заслуживают право на собственное мнение», поэтому профсоюз «рассчитывает поторговаться по поводу этих изменений» с администрацией.