Байден поддержит Гэвина Ньюсома и призовет избирателей проголосовать против отзыва губернатора

В понедельник президент Байден вылетит в Калифорнию и призовет избирателей поддержать губернатора Гэвина Ньюсома и проголосовать против его отзыва.

Ожидается, что Джо Байден и Гэвин Ньюсом вместе появятся на митинге понедельник в городе Лонг-Бич.

Визит президента Байдена состоится через несколько дней после того, как вице-президент Камала Харрис уже побывала в Калифорнии с целью поддержки нынешнего губернатора.

Опросы показывают, что большинство калифорнийцев все же выступают против отзыва Ньюсома, но демократы опасаются, что будет низкая явка, которая может позволить республиканцам устроить беспорядок.